Breitband Im Ortskern herrscht vorerst kein Handlungsbedarf

Fichtenberg / Richard Färber

Die Letzten werden die Ersten sein – das ist in etwa die Erkenntnis, die man aus der Breitband-Planung im Landkreis Schwabisch Hall ziehen kann. Heinz Kastenholz, Vorsitzender des Energiezentrums, hat am Montag bei der Bürgerversammlung in Fichtenberg den aktuellen Stand erläutert.

Bauen oder Pachten

Ausgangspunkt ist die interkommunale Vereinbarung, die 26 Kommunen im Landkreis Schwäbisch Hall kürzlich unterzeichnet haben (wir haben berichtet). Sie werden, um Lücken im Glasfasernetz zu schließen, einen sogenannten Backbone verlegen oder, wo möglich, bestehende Leitungen anmieten. Derzeit werde untersucht, wo solche Kabel liegen, so Kastenholz. Auch die bereits verlegten Leerrohre und sämtliche Häuser würden kartiert.

Die Gemeinden haben insbesondere für die Versorgung ihrer Teilorte zu sorgen. Die Kernorte im Landkreis, erläuterte Kastenholz, seien durch die Netze von Telekom oder Unity Media bereits gut versorgt. Auch wo noch Kupferkabel liegen, würden über die Vectoring-Technologie ausreichend hohe Übertragungsraten erreicht. Die Grenze liegt bei 30 Mbit. Wo dieser Wert erreicht oder überschritten wird, kann die Gemeinde nicht aktiv werden. Außerhalb der „letzten Meile“ aber, wo der Widerstand des Kupferkabels kaum noch eine Datenübertragung erlaubt, darf sie handeln, die nötige Förderung beantragen und Glasfaserleitungen verlegen.

Die Letzten zuerst

Insofern dürften dort dann auch die ersten Glasfaser-Anschlüsse mit nahezu unbegrenzter Übertragungsrate gebaut werden. Die heute bereits versorgten Ortskerne werden dann im nächsten Schritt ans Glasfasernetz kommen – sofern sie das nicht schon sind. Weil mittel- und langfristig das komplette Netz auf Glasfaser umgestellt werden soll, werden bereits jetzt in der Regel Leerrohre verlegt, wenn irgendwo eine Straße geöffnet werden muss. Auch die Gemeinde Fichtenberg handelt so.

Dort gibt es bereits eine Trasse, die als Backbone angemietet werden kann. Sie kommt aus dem Rottal und läuft weiter in Richtung Gaildorf. Die beiden Teilorte Langert und Erlenhof und nachfolgend Hornberg sollen von dort aus mit Neubautrassen ans Netz angeschlossen werden. Der Bau ist in den Jahren 2020 und 2021 vorgesehen. Und von den jeweiligen Übergabepunkten aus wird dann Glasfaser von der Gemeinde bis an die Häuser verlegt. Die Trasse für Erlenhof wird nach der aktuellen Planung allerdings nicht von Fichtenberg aus, sondern über Oberrot und Neuhausen verlegt.