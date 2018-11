Gesellschaft Im Frühjahr soll das neue Jugendhaus bezugsfertig sein

Gaildorf / Cornelia Kaufhold

Das Baugesuch ist noch nicht durch. 100 000 Euro hat der Gemeinderat für Toiletten und Brandschutz bewilligt. „Gegenwärtig werden die Bauarbeiten geplant, die Voraussetzung für die Nutzungsänderung beim Landratsamt“, sagt Dr. Daniel Kuhn von der Stadtverwaltung. „Wir hoffen, dass das Jugendhaus im Frühjahr seinen Betrieb aufnehmen kann“, so Kuhn im Gespräch mit unserer Zeitung.

Pia Dahlinger freut sich über die neuen Räumlichkeiten, denn sie entsprechen exakt den Vorstellungen der Jugendreferentin. Als „nicht so einfach“ hatte diese Bürgermeister Frank Zimmermann bezeichnet. Ihm ist der große Wurf gelungen, als er die Immobilie an Land zog und Gemeinderäte in die Verhandlungen miteinbezog.

„Es gab kein Treffen, nicht mal beim offenen Sporttreff donnerstags in der Sporthalle, an dem ich nicht wegen des Jugendhauses angesprochen wurde“, sagt Pia Dahlinger. Junge Leute in Gaildorf wollen einen Platz, an dem sie sich treffen können, und der Gemeinderat wollte es auch. Das zeigte zuletzt die Diskussion im Gremium, nachdem Dahlinger ihren Bericht gegeben hatte – und viel Beifall erhielt.

Auch wenn das Jugendhaus bis zum zweiten Jugendforum im Februar noch nicht fertig sein wird, merken sie, „hier geht was, und dass sie gehört werden“, so Dahlinger. In dem großen, barrierefreien Raum in der Gartenstraße 57 sei Platz für eine Theke und für Billard, und es könnten Nischen geschaffen werden. „Eine Theke und Essensangebot beispielsweise hatten wir im B44 nicht“, so die Jugendreferentin. Manfred Dürr werde im neuen Jugendhaus arbeiten. Dahlinger will vor allem am Anfang Präsenz zeigen und die Arbeit konzeptionell begleiten, „mehr nicht. Ich werde nicht verlässlich vor Ort sein.“

Ansprechpartner sein

Wichtig sei, dass die Besucher einen Ansprechpartner im Jugendhaus haben, „einen Erwachsenen, der ihnen den Rücken stärkt und ihre Probleme anhört oder auch Tipps gibt, der über das Bewerbungsschreiben schaut oder erklärt, warum es besser ist, keine neuen Schulden zu machen“. Das neue Jugendhaus sollte den Jugendlichen den Spielraum bieten, etwas selbst zu gestalten, findet Dahlinger. Es gebe die Möglichkeit, einen weiteren Raum zu nutzen, als Proberaum oder für Tanzgruppen, für Fitness oder fürs Programmieren. Und dann hat das ehemalige Küchenstudio noch eine Werkstatt, die ebenfalls zur Verfügung steht. „Da könnten wir eine Werkstatt einbauen, die zusammen mit Firmen genutzt werden kann“, schlägt Daniel Kuhn vor. Die Jugendreferentin will mit ihren Kollegen die Räumlichkeiten mit Leben füllen und ihren Nutzern die Freiräume einräumen, sie selbst zu gestalten.

Fokus auf kognitivem Wissen

Das Wichtigste ist ihr, dass den jungen Leuten Raum gegeben wird, eigene Erfahrungen zu machen. Sie bezieht sich auf den

15. Kinder- und Jugendbericht, in dem die starke Verschulung kritisiert wird, und die sei auf kognitives Wissen fokussiert. „Der aktuelle Kinder- und Jugendbericht fordert, Räume zu stärken, in denen junge Leute die Erfahrung machen, dass Fehler und Scheitern möglich sind, dass sie lernen, Verantwortung zu übernehmen. Er fordert, diesen Akzent stärker zu betonen und solche Projekte zu fördern. Das ist seine ganz dringliche Empfehlung.“ Dahlinger will sie aufnehmen.