Wanderung Im Einklang mit Rhythmus der Natur

Sulzbach-Laufen / swp

„Die Natur ist mitten in ihrem inneren Rückzug unser Vorbild. Auch der Mensch darf jetzt innehalten und zur Ruhe kommen“, schreibt Monika Sanwald. Die Naturparkführerin leitet am morgigen Sonntag eine gemütliche Rundwanderung durch die Graf-von-Pückler-Wälder, vorbei am Christof-Wagner-Stein und der Wolkenstein-Hütte. Dabei erzählt sie Geschichten von Mensch und Natur. Achtsamkeitsübungen abseits der Betriebsamkeit stimmen die Wanderer auf den Winter ein, so die Veranstalterin. Die dreistündige kinderwagentaugliche Tour startet um 13 Uhr in Sulzbach-Laufen im Ortsteil Weiler (Weiler 3). Die Kosten belaufen sich auf acht Euro pro Person, Kinder bis 12 Jahre bezahlen vier Euro, inklusive Glühwein und Punsch.

Weitere Informationen gibt es unter 0 79 76 / 91 09 14 oder per E-Mail unter sanwald@die-naturparkfuehrer.de. Eine Anmeldung ist erwünscht.