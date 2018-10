Ottendorf Christoph Zehendner: Im Dreiklang das Leben meistern

Gaildorf / Hans Buchhofer

„Gönne dich dir selbst“: Unter diesem Motto ermuntert Christoph Zehendner die Besucher im Ottendofer Bürgersaal zu einer erfüllteren Lebensweise.

Der Liedermacher, Journalist und Theologe Christoph Zehendner hat am Freitag auf Einladung der evangelischen Kirchengemeinde Eutendorf-Ottendorf im Ottendorfer Bürgersaal über ein Thema gesprochen, das vielen Menschen auf dem Herzen liegt. Dem begnadeten Redner ging es um einen besseren Umgang der Menschen mit sich selbst. Zehendner spricht aus eigener Erfahrung, war lange Jahre beim SWR beschäftigt und erlebte dort oft einen stressigen Alltag.

Seit acht Jahren lebt er mit seiner Ehefrau im Kloster Triefenstein am Main bei der Christusträger-Bruderschaft, ist aber kein Bruder, sondern unterstützt die Arbeit der Klosterbrüder. Langweilig wird es dem Theologen nicht, denn neben dem Klosterleben ist er viel unterwegs bei Konzerten, Referaten, Gottesdiensten, Seminaren, reist noch viel, schreibt Bücher und veröffentlicht CDs mit modernen christlichen Botschaften.

Inspiriert von der Arbeit von Mutter Teresa ist seine Botschaft klar: Es ist nicht wichtig, wie viel oder was du machst, sondern mit wie viel Liebe du was machst. Sein Song dazu – „Was zählt ist die Liebe“ – unterstreicht diese Lebensphilosophie. Der Inhalt eines Briefes von Bernhard von Clairvaux an seinen Freund Eugen, der später Papst wurde und über die viele Arbeit klagte, bringt das nach wie vor aktuelle Problem auf den Punkt. „Wenn es dir selber schlecht geht, wie kannst du dann zu anderen Menschen gut sein?“ Zehendner empfiehlt einen Blick in den eigenen Spiegel, aber nicht in Selbstverliebtheit, sondern im Nachdenken über sich selbst.

Jesus formuliert im Neuen Testament das Problem anders: Liebe Gott, den Nächsten und dich selbst. Letzteres scheint bei vielen weniger ausgeprägt zu sein, meint der Referent und empfiehlt, dem eigenen Leben einen Rhythmus zu geben. Lernen könne man vom Rhythmus der Benediktiner, die ihren Tagesablauf nach der Regel „ora et labora“, also bete und arbeite, organisieren. Wichtig seien heilsame Unterbrechungen, zur Arbeit gehört Ruhe. Doch Vorsicht ist geboten: Lieber kleine Ziele setzen, also scheibchenweise, sei die Kunst für ein besseres Leben. Ganz nach dem Hebräerbrief: „Damit ihr nicht am Ziel vorbeitreibt.“

„Ich bin der Programmdirektor“, lautet die Botschaft des Theologen Zehendner. Er wünschte den Besuchern im voll besetzten Bürgersaal, mit einem Dreiklang – der Liebe zu Gott, zum Nächsten und zu sich selbst – durchs Leben zu gehen und die Früchte ihrer Arbeit als Geschenk Gottes zu sehen. Pfarrerin Annegret Maurer bedankte sich beim Referenten für die vielen Impulse und die modernen Lieder mit einer Stärkung für seine Heimkehr ins Würzburger Land.