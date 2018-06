Murrhardt Idyllische Straße wird zur „Route 51“

Murrhardt / swp

Die neue Saison beginnt mit einer Jubiläumsparty. Auch eine Sammelmappe mit Rundwanderungen ist erschienen.

Ein Sonntag im Jahr 1967: der Vater im kleinkarierten Glencheck-Anzug, die Mutter im geblümten Sommerkleid – dann wird die Familienkutsche aus der Garage geholt und es geht auf Weißwandreifen ab in die Idylle. Und die wurde natürlich auf der neu gebauten „Idyllischen Straße“befahren.

An diese Zeit erinnern die Fremdenverkehrsgemeinschaft Schwäbischer Wald e.V. und der Hohenlohe+Schwäbisch Hall Tourismus e.V. mit einem Jubiläumsfest zum 51. Jahr der Idyllischen Straße. Unter dem Titel „Route 51“ wird am Sonntag, 17. Juni, ab 11 Uhr auf dem Murrhardter Marktplatz gefeiert. Der langjährige SWR-Abendschau-Moderator Jo Frühwirth und der Kabarettist Frank Golischewski lassen gemeinsam mit Zeitzeugen die Geschichte der idyllischen Straße Revue passieren.

In den letzten 51 Jahren hat sich der Umgang mit der Idylle wesentlich verändert. Hatte man sich anfangs damit begnügt, die Landschaft durchs Autofenster zu genießen, rückte Ende der 70er Jahre der direkte Kontakt mit der Natur in den Fokus. Alte Mühlen wurden wieder aufpoliert, Limes­anlagen rekonstruiert, Themenwege und Aussichtspunkte gebaut und Lehrpfade entwickelt.

Entlang der Idyllischen Straße wurde so der Schwäbische Wald zu einer der wichtigsten Freizeitregionen in Baden-Württemberg. Im Jahr 2000 gab es dann ein Wegenetz für Wanderer und Radfahrer, zum ersten Mal erschien eine Sammelmappe mit Wandervorschlägen und Radrouten, die über die Jahre weiter verfeinert wurde. In ihrem 51. Jahr ist die ursprüngliche Route um 50 Kilometer auf rund 180 Kilometern gewachsen. Neben der überarbeiteten Karte, in der auch E-Ladesäulen verzeichnet sind, erscheint nun die neue Sammelmappe mit 24 lückenlos beschilderten Rundwanderungen zur Idyllischen Straße.

Die Broschüren zur Idyllischen Straße werden durch den Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald mit Mitteln des Landes Baden-Württemberg, der Lotterie Glücksspirale und der Europäischen Union gefördert.