Bad-Sanierung Hoffen auf Millionen für Frei- und Hallenbad

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Bereits im Oktober soll die Entscheidung fallen, ob die Stadt Gaildorf für die Sanierung von Frei- und Hallenbad Geld vom Bund bekommt.

Viel Geld muss die Stadt Gaildorf in die Hand nehmen, um die dringend notwendige Sanierung von Frei- und Hallenbad schultern zu können. Nun könnte es – mit etwas Glück – aus einem Fördertopf des Bundes Geld geben. Hintergrund ist ein erst am 6. August veröffentlichter Projektaufruf für ein Programm zur „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“.

Der Antrag, kurzfristig und während der Sommerpause erarbeitet, ist eingereicht. Und weil die Frist dafür bereits zum 20. September endete, musste zuvor die Stadtverwaltung schleunigst einen Beschluss herbeiführen – durch den Gemeinderat oder einen „fachlich zuständigen beschließenden“ Ausschuss, also den Technischen Ausschuss. Der hatte am 12. September der Marschroute fristgerecht zugestimmt und eine entsprechende Beschluss-Empfehlung an den Gemeinderat ausgesprochen.

Die erste Hürde genommen

Das war nun am Mittwochabend im Wurmbrandsaal des Alten Schlosses reine Formsache: Sämtliche anwesenden Stadträte begrüßten die „Projektidee zur Sanierung der Bäderinfrastruktur“ in Gaildorf und den sich daraus ergebenden Finanzplan. Der Beschluss muss nun noch an das Wirtschaftsministerium des Landes und an die zuständigen Stellen des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat übermittelt werden.

Damit wäre die erste bürokratische Hürde geschafft. Bereits im Oktober will der Bund darüber entscheiden, welche Projektideen zum Zug kommen können. Für diese müssen dann noch konkretisierte Förderanträge gestellt werden. Bis dahin hat sich die Stadt in Geduld zu üben.

Mit Blick auf den für das Land bestimmten Förderanteil im untersten zweistelligen Bereich schätzt Rathaussprecher Dr. Daniel Kuhn die Chance, dass Gaildorf die Bädersanierung bezuschusst bekommt, ziemlich gering ein – dennoch, betonte er gegenüber dem Gemeinderat, „sollten wir sie nutzen“. Optimistischer hatte sich Bürgermeister Frank Zimmermann in der Ausschusssitzung gezeigt, zumal das Programm ziemlich kurzfristig und mitten in den Ferien aufgelegt worden war.

Auf der anderen Seite wird die Hoffnung dadurch genährt, dass die Gaildorfer Bewerbung gut ins Ausschreibungsraster passt: Das Programm ist für „investive Projekte mit besonderer, auch überregionaler, Bedeutung und mit sehr hoher Qualität im Hinblick auf ihre Wirkungen für die soziale Integration in der Kommune und/oder zum Klimaschutz, mit überdurchschnittlichem Investitionsvolumen oder mit hohem Innovationspotenzial“ konzipiert.

Dazu kommt, dass die Projektidee durch die bereits weit gediehene Sanierungsplanung sehr konkret formuliert werden konnte. Dabei handelt es sich laut Kuhn um den zweiten Abschnitt zur Sanierung des Lehrschwimmbeckens im Schulzentrum, die Sanierung der Becken im inzwischen 42 Jahre alten Mineralfreibad auf dem Kieselberg, die Erneuerung der dortigen Betriebsgebäude und die „Schaffung von Badeattraktionen“.

Programm schließt Lücke

In der Summe geht es um ein Investitionsvolumen von etwas mehr als 4,2 Millionen Euro. Bekäme Gaildorf einen positiven Förderbescheid, könnten auf dem Rathaus Zuschüsse in Höhe von rund 1,9 Millionen Euro verbucht werden – dem 45-prozentigen Fördersatz entsprechend.

Der Vorteil dieses Programms liegt für Daniel Kuhn klar auf der Hand: Dieses sei nämlich für solche Maßnahmen bestimmt, für die es sonst keine Förderung gebe. Und so ist dieser attraktive Zuschuss-Topf auch die einzige Möglichkeit für eine finanzschwache Kommune, Unterstützung für die Sanierung ihrer Bäder zu bekommen.

Nun auf ein millionenschweres Wunder zu hoffen, das aus haushaltsrechtlichen Gründen noch in diesem Jahr wahr werden könnte, ist aus Sicht von Stadtverwaltung und Gemeinderat also durchaus legitim.