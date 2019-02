Personalie Hörproben aus Jazz und Pop

Gaildorf / Brigitte Hofmann

Martin Schlotz tritt die direkte Nachfolge von Mirjam Scheider an, die sich nach etwas mehr als einem Jahr ihrer hochgeschätzten Arbeit im Juni 2018 verabschiedete. Die Interimszeit überbrückte Marie Sophie Goltz. Nach seiner Vorstellung im September lieferte Martin Schlotz am Sonntagabend einen ersten Eindruck dessen, was die Gaildorfer und den Kirchenbezirk drum he­rum zukünftig erwartet. Mit kraftvollem, intensivem, aber auch sensiblem Spiel am Klavier brachte er die Stadtkirche zum Klingen. Außerdem hatte er in nur wenigen Stunden mit einem Projektchor anspruchsvolles Liedgut erarbeitet. „Glaube und Musik gehören zusammen, Musik baut Brücken zum Himmel“, hatte Pfarrerin Katharina Merklein ihre Gedanken in Worte gefasst, die sich dann auch prompt bewahrheiteten. Sie, Pfarrerin Ursula Braxmaier und Dekan Uwe Altenmüller gestalteten gemeinsam den Gottesdienst zu Schlotz’ Amtseinführung.

Der Posaunenchor unter der Leitung von Karl Diemer, Limpurg Brass mit Bezirksposaunenwartin Christa Brenner, Landeskirchenmusikdirektor Matthias Hanke an der Orgel, der Projektchor und Martin Schlotz am Klavier umrahmten die festliche Zeremonie. Schlotz gab poppige, jazzige Kostproben seiner eigenen Kompositionen. Per Handschlag verpflichtete Dekan Altenmüller den neuen Bezirkskantor zur Erfüllung der Aufgaben nach der Ordnung der Landeskirche.

Zu den Zeugen, die sich vor dem Altar formierten, zählten Posaunenchorleiter Günter Maier aus Uhingen und Liane Seibert vom Dekanat Rüsselsheim/Groß-Gerau, vorherige Stationen von Schlotz. „Musik ist ein Gottesgeschenk und wir müssen dich leider schweren Herzens verabschieden“, brachte sie ihr Bedauern darüber zum Ausdruck. Damit machte sie die Gottesdienstbesucher neugierig auf die neue Musik und den Menschen dahinter. Zu den Kostproben zählte eine „experimentelle Musikaktion im Raum“, auf die sich die vorab nach Farben aufgeteilten Gruppen mit Freude einließen. Das Mikrofon zur Ansage schob Schlotz beiseite. Das benötigte der Mann mit dem riesigen Stimmvolumen, der sich zugleich als großartiger Sänger erwies, tatsächlich nicht.

Im Anschluss an den Gottesdienst waren die Besucher zum Sektempfang im Gemeindehaus eingeladen. Dort hatten sie die Gelegenheit, Martin Schlotz und seine Frau Annegret von ihren persönlichen Seiten kennenzulernen. „Ich freue mich auf neue Aufgaben“, hatte der neue Bezirkskantor bereits während des Gottesdienstes kundgetan, als er sich mit eigenen Worten und kleinen Anekdoten aus seiner Kindheit und seinem beruflichen Werdegang vorstellte.