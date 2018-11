Gschwend / swp

Das Jugendvorspiel ist am Sonntag, 9. Dezember, um 14 Uhr im evangelischen Gemeindehaus. Die Jugendkapelle des Musikvereins und alle Jungmusiker, die zurzeit in Ausbildung sind, bestreiten das Konzert. Eine besondere Einladung der Jugendkapelle des Musikvereins geht an alle Interessierten, die sich überlegen, ein Instrument zu lernen. Beim Jugendvorspiel gibt es die Möglichkeit, alle Instrumente zu sehen und zu hören und sich Informationen über das Lieblingsinstrument zu holen.