Lernen Hingucker auf dem Schulhof

Gaildorf / Hans Buchhofer

Vier Wochen werkelten die Achtklässler der Parkschule unter Anleitung der Fachleute der Fertigbaufirma Weiss aus Scheuerhalden an ihrem vor Wochen errichteten Backhäuschen. Die Idee dazu lieferte die Pensionärin Charlotte Denninger. Die verantwortlichen Lehrerinnen und Lehrer Reinhard Blaschke, Josephine Klesse, Annegret Göhringer und Tatjana Mandara-Barth griffen die Idee der ehemaligen Schulleiterin auf, um die Sache im Rahmen der Schülerfirma zu verwirklichen.

In Architekt Volker Diederich fanden sie einen kompetenten Planer und mit dem Ofenspezialisten Ekkehard Holl errichteten die Schüler im Sommer den Backofen, der mit Lehm ummantelt ist. Was seither fehlte, war ein Holzhäuschen, das den Backofen vor Nässe schützt. Am Dienstag dieser Woche wurde nun mit einem zünftigen Richtfest am Backhäuschen gefeiert.

Vor der eigentlichen Zeremonie wurde der Backofen angeheizt, denn nach dem offiziellen Teil wurde die Glut im Backofen beiseitegeschoben und dann wurden „Schweizer Bürli“ gebacken. Mit leckeren Zutaten und einem Eintopf schmeckte es Schülern und Gästen wunderbar. Für diesen Part waren die Schüler der Catering-Abteilung unter der Regie von Chefkoch Ronny Schleupner von den „Winzenweiler Stuben“ verantwortlich.

Ohne Beratung und Sponsoring kann solch ein Backhäuschen von Schülern nicht errichtet werden. In diesem Fall musste die Abteilung Handwerk der Schülerfirma die meiste Zeit investieren, unterstützt von Fachleuten der Firma Weiss, auch die Firma Rommelag war teilweise involviert. Im offiziellen Teil bedankte sich Rektorin Elke Häußler bei den beteiligten Firmen und ließ die einzelnen Leiter der fünf Abteilungen der Schülerfirma zu Wort kommen. Diese stellten kurz ihre Tätigkeit vor.

Auch die Abteilung Soziales mischte sich unter die muntere Schülerschar. Die Mädchen, angeführt von Sofia Klein, hatten sogar Bewohner des Pücklerheims eingeladen, hatten ihnen die Schule gezeigt und erklärten ihren Gästen auch den Ofen.

Selbstverständlich gab es einen Richtspruch: Dazu kletterte Michel Gölz auf das Dach und in zwei Sätzen war die Sache erledigt. Was jetzt noch am Backhäuschen fehlt, erklärte Reinhard Blaschke. Das Häuschen muss noch mit farblich abgestimmten Dreieckslatten ummantelt und mit einem Tor versehen werden, damit der Ofen keinen Schaden leidet.

Mit diesem Projekt demonstrierte die Parkschule erneut ihre Kreativität, denn in jedem Schuljahr gelingt es der Schülerfirma, ein beachtenswertes Projekt zu realisieren. Dies nahmen die Firmenvertreter wohlwollend zur Kenntnis, und auch Dr. Daniel Kuhn von der Stadtverwaltung war davon angetan. Übrigens: Ohne die Bürgerstiftung der Familie Schick wäre dieses Projekt Backhäuschen wohl kaum zu

realisieren gewesen. Es ist auf

dem Schulhof ein weiterer Hin­-

gucker.