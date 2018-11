Senioren Hilfsangebote und Altersarmut

Gaildorf / Rainer Hasenmaier

Schwester Dagmar Worley und ihre Kollegin Gaby Zecha informierten über die Angebote der Nachbarschaftshilfe der kirchlichen Sozialstation. Oberstes Ziel der Mitarbeiter der Sozialstation ist es, auf die Wünsche und Bedürfnisse der Patienten einzugehen – bei inzwischen 200 Patienten mit 14 Fachkräften und drei Schülern mit vielfältigen Aufgaben wie etwa Beratung beim Umbau des Bads oder der gesamten Wohnung zur seniorengerechten Umgebung. Eine weitgehend bekannte Leistung dürfte Essen auf Rädern sein. Je nach Einstufung in eine Pflegestufe fallen entsprechende Kosten an. Es lohne sich, sich bei der Sozialstation unter 0 79 71 / 89 87 zu informieren. Als Anerkennung für ihre wertvolle Arbeit überreichte der Vorsitzende des Stadtseniorenrats, Hans-Heinrich Lübke, Gaby Zecha und Schwester Dagmar Worley aus seiner Hobby-Imkerei jeweils ein Glas Honig unter heftigem Beifall des Stadtseniorenrats.

Sie essen Katzenfutter

Manfred Probst und Reinhard Lieb wiesen darauf hin, dass auch bei Inanspruchnahme der Stadtseniorenratsleistungen wie dem Fahrdienst die neue Datenschutzverordnung zutrifft, insbesondere dass die Daten der Fahrgäste nicht weitergegeben werden dürfen. Norbert Kuper berichtete von seiner Teilnahme an der Armutskonferenz im Landkreis Schwäbisch Hall. Er zeigte auf, wie wichtig die Arbeit in der Armutskonferenz ist: Auch im Landkreis Schwäbisch Hall steige die Altersarmut wegen kleiner Renten. Das zeige auch die steigende Nachfrage in Tafelläden. Erschreckend fanden die Senioren auch Kupers Information, dass bedürftige Mitbürger beim Verzehr von Katzenfutter beobachtet wurden. Für die Teilnehmer der Stadtseniorenratssitzung ist dies ein Beweis für die Wichtigkeit und Ansporn für ihre weitere Arbeit.

Das nächste Treffen im Gaildorfer Rathaus ist am Donnerstag, 10. Januar. Hans-Heinrich Lübke wies noch darauf hin, dass Spendenwillige für den Stadtseniorenrat auf ihrer Überweisung den Vermerk „für den Stadtseniorenrat“ nicht vergessen sollten, damit die Spende richtig ankommt.