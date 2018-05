Test Hilfestellung beim Blick über den Tellerrand

Gschwend / Rainer Kollmer

Am Austragungsort herrschen recht sterile Laborbedingungen. Frieder Geiger, Dirigent des Musikvereins Gschwend, macht deutlich, dass Pünktlichkeit und Stille bei solch einer Veranstaltung sehr wichtig seien. Während der Auftritte der 17 Gruppen sichern Mitglieder des Gschwender Vereins die Tür. Konzentrierte Ruhe ist angesagt. Die Jury sitzt auf der Bühne, die Musikgruppen werden von den Gschwendern unter der Leitung von Matthias Weller auf der gegenüberliegenden Hallenseite platziert.

Auf der Bühne die Jury

Das war wohl überlegt. Auf der Bühne hätte es eng werden können. Im Saalbereich gab es durch die Raumhöhe zudem bessere akustische Bedingungen für die Gruppen. Unter dem Vorsitz von Rainer Kellmayer studierten Stefan Leja, Heidi Maier und Wolfgang Wössner sowie der Jurorenanwärter Dominik Wagner vorbereitete Partituren und beobachteten während des Vorspiels ins­-

ge­samt zehn musikalische Leistungsbereiche: Grundstimmung und Intonation, Tonkultur und Klangqualität, Phrasierung und Artikulation, technische Ausführung, Rhythmik und Zusammenspiel, Dynamik und Klangausgleich, Tempo und Agogik, Interpretation und Stilempfinden, Stück­wahl im Verhältnis zu Besetzung und Spielfähigkeit, künstlerischer Gesamteindruck. Pro Kriterium konnten bis zu zehn Punkte vergeben werden.

Zwei Kompositionen mussten vorgetragen werden. Ein Selbstwahlstück bildete die Kür zum Warmwerden, ein nachfolgendes Pflichtstück, von den jeweiligen Dirigenten aus einem etwa 40 Kompositionen umfassenden Katalog ausgewählt, rundete die Präsentation ab.

Beratung auf Wunsch

Die Vereine traten mit verschiedenen, aufsteigenden Leistungskategorien zwischen eins und sechs an. Sie hatten die Wahl zwischen einer offenen, öffentlichen Wertung gleich im Anschluss an die Präsentation oder einer verdeckten, nicht-öffentlichen Einstufung durch die Juroren. In jedem Fall fand im Anschluss ein Beratungsgespräch zwischen dem Dirigenten und einem Juror statt. Dies kann für die Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung der Orchester sehr bedeutend sein und dürfte auch der Grund sein, dass sich recht viele Vereine zu solchen kostenfreien Veranstaltungen anmelden. Natürlich sind viel Aufregung und anstrengende Proben, aber auch eine gehörige Portion Selbstbewusstsein im Spiel.

Der Blick auf die Teilnehmerliste machte deutlich, dass der Ostalb-Blasmusikverband zwar eingeladen hatte, zahlreiche Gruppen jedoch aus anderen Regionen stammten. So sind zehn Vereine im Ostalbkreis beheimatet. Die anderen Musiker spielen in Kapellen, die zu den Kreisverbänden Esslingen, Calw, Göppingen und Zollernalb gehören.

Damit wurde die Veranstaltung in Gschwend für die Teilnehmer zu einem überregionalen Austragungsort, an dem ein neugieriger Blick über den musikalischen Tellerrand des eigenen Leistungsvermögens möglich ist. Der Vorsitzende des Ostalb-Blasmusikverbands, Hubert Rettenmaier aus Dorfmerkingen, wünschte zu Beginn der Veranstaltung allen Teilnehmern den erhofften Erfolg und dankte den Organisatoren für die aufwändige Vorarbeit.

Der Musikverein Gschwend, der die Veranstaltung ausrichtete, trat beim Wertungsspiel zwar nicht an, übernahm unter Führung von Vorstand Dieter Grau jedoch die Bewirtung in den Pausen und sorgte mit zahlreichen Helfern für einen reibungslosen Ablauf des Geschehens. Und Bürgermeister Christoph Hald nutzte die Gelegenheit, um in den Bewirtungspausen die Werbetrommel für seine Gemeinde kräftig zu rühren: Er verteilte Faltblätter und heitere Informationen rund um Gschwend.