Gaildorf Heute startet der Pferdemarkt

Gaildorf / Klaus Rieder

Mit dem Fachvortrag zum Thema „Mensch-Pferd-Beziehung“ ab 20 Uhr im Kernersaal startet heute der 83. Gaildorfer Pferdemarkt. Dazu gibt es wieder einen Button. Er zeigt ein Englisches Vollblut und ist beim Blumenhaus Zecha, der Sparkasse, am Samstag auf der Kocherwiese und am Sonntag auch in der Reithalle erhältlich. Am Wochenende sind die Parkplätze bei der Firma Stephan/Züblin Timber (auf eigene Gefahr) benutzbar. Die Ausfahrt aus den Parkplätzen am Ärztehaus erfolgt während der Sperrung am Montag über die Feuerwehrzufahrt.