Gaildorf Heute großer Flohmarkt: Gaildorf hilft Afrika

Gaildorf / kmo

Die Erde vom Weltall aus gesehen, die Kamera ist auf Afrika gerichtet, den Kontinent der Gegensätze zwischen Arm und Reich. Zu den ärmsten Ländern zählt das kleine Sierra Leone im Westen. Dort, in Serabu, gibt es ein Krankenhaus, in dem es nach wie vor an vielem fehlt. Dass es überhaupt funktioniert, ist dem Gaildorfer Chirurgen Dr. Ulrich Bauer mit zu verdanken, der sich dort ehrenamtlich engagiert. Und der Initiative „Gaildorf hilft Afrika“, die auch den Erlös des heute ab 10 Uhr in der Körhalle stattfindenden großen Flohmarkts für den dringend notwendigen Ausbau der Klinik zur Verfügung stellt. Wer nicht fündig wird: Auch Geldspenden sind willkommen. Mehr dazu auf Facebook unter „Gaildorf hilft Afrika“.