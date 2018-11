Infrastruktur Herzstück kommunaler Wasserversorgung

Großerlach / swp

Der Rathauschef kann sich noch gut an seine Anfangsjahre in Großerlach erinnern: „Man war sich seinerzeit einig: Genauso wie eine neue Gemeindehalle wird auch das Großprojekt Neubau eines Hochbehälters in der finanzschwachen Gemeinde Großerlach immer ein Traum bleiben.“ 2004 verabschiedete der Gemeinderat das Trinkwasserkonzept. Mit der Einweihung des Hochbehälters, dem „Herzstück der kommunalen Trinkwasserversorgung“, ist ein vorläufiger Schlusspunkt gesetzt, so Christoph Jäger.

Die beteiligten Fach- und Bewilligungsbehörden hätten einen großen Anteil an der Verwirklichung des Projekts. Ihrem Einsatz und ihrer fachkundigen Beurteilung der Förderanträge der Gemeinde Großerlach sei die durchgängige Kofinanzierung der aus der Trinkwasserkonzeption entwickelten Maßnahmen mit in der Regel 80 Prozent der förderfähigen Kosten zu verdanken. 2,2 Millionen Euro hat es gekostet, vom Land kamen 1,47 Millionen Euro. Wenn in einigen Jahren mit der Erschließung des Tiefbrunnens Erlacher Bach und der Verbundleitung zur Trinkwasserversorgung der Gemeinde Mainhardt das „i-Dipfele“ angegangen wird, hoffe man erneut auf die Unterstützung des Landes, schreibt die Verwaltung.

Besonders erfreulich sei auch, so Jäger weiter, dass nach aktuellem Stand die eingeplanten Kosten unterschritten werden. Dies sei auch ein Verdienst des Ingenieurbüros Riker + Rebmann, federführend Ingenieur und Bauleiter Marc Braun, sowie der vielen am Bau beteiligten Firmen und Unternehmen. Die Abwicklung vor Ort, insbesondere bei Überschneidungen verschiedener Gewerke mit unterschiedlichen Auftragnehmern, bezeichnete Jäger als vorbildlich. Gerade wenn auch einmal Probleme auftauchten, was bei einem Projekt dieser Größenordnung unvermeidbar ist, war man stets im Sinne des Ganzen um einvernehmliche Lösungen bemüht, und dies letztlich überaus erfolgreich, nicht zuletzt auch dank der hoch motivierten Mitwirkung des Bauhofteams, heißt es in dem Schreiben weiter.

Hans-David Riker vom Murrhardter Ingenieurbüro Riker + Rebmann schloss sich Jägers Dank an. Er könne die vorbildliche Zusammenarbeit nur bestätigen. In der Gemeinde Großerlach könne man auf eine geballte Ladung an Erfahrung und Fachwissen zugreifen. Es sei beispielhaft, wie sich hier seit Jahren in praktischen Fragen von der Planung bis zur Umsetzung neben Bürgermeister und Gemeindeverwaltung gerade auch die jeweiligen Bauhofleiter und Wassermeister zum guten Gelingen eines Projektes einbringen würden.

Auf Fachmessen vertreten

Matthias Kuck von der Firma Lipp bedankte sich namens der beauftragten Unternehmen. Dieses Projekt habe trotz oder vielleicht auch wegen der hohen Anforderungen richtiggehend Spaß gemacht. Für die Firma Lipp GmbH war dieser Behälterbau im Schwäbischen Wald eine wichtige Visitenkarte für die Zukunft, was der Gemeinde Großerlach mit ihrem Hochbehälter Hohenbrach eine regelmäßige Präsenz auf internationalen Fachmessen und auch im letzten Jahreskalender des Unternehmens einbrachte.

Im Anschluss waren die Gäste – passend zum Element Wasser – zu einem köstlichen Fischeintopf der Fischerkate eingeladen.