Engagement Helfer suchen dringend Helfer

Gaildorf / ka/kmo

Für die einen ist es der größte und auch am besten sortierte Flohmarkt weit und breit, für die anderen ein enorm wichtiger Baustein der humanitären Hilfe einer engagierten Initiative von Bürgern, die vor wenigen Jahren von Christina Schlögl ins Leben gerufen wurde: „Gaildorf hilft Afrika“ bereitet mit Hochdruck den nächsten großen Flohmarkt vor, der nun am Samstag, 20. Oktober, in die Körhalle lockt.

Flohmarkt-Sachen erwünscht

Die Neuauflage dieser Veranstaltungsreihe, die in der Vergangenheit viel Geld in die Kasse der Afrikahilfe spülte, steht nun unmittelbar bevor. Die Helferinnen und Helfer der Initiative nehmen für den Flohmarkt ab dem kommenden Dienstag, 16. Oktober, bis zum Donnerstag, 18. Oktober, in der Zeit von 17 bis 19 Uhr sowie am Freitag von 9 bis 11 Uhr gut erhaltene Gegenstände für den Verkauf entgegen.

Und: „Wir brauchen noch Helfer für den Aufbau und den Verkauf am Samstag sowie Kuchenspenden“, sagt Christina Schlögl von der Initiative. Sie nimmt unter Telefon 0 79 71 / 67 57 entsprechende Angebote interessierter Bürger entgegen. Der Flohmarkt beginnt um 10 Uhr.

Die „Champions“-Wette

Einer der Höhepunkte des Tages: „Gaildorf hilft Afrika“ will mindestens 100 Menschen auf die Bühne bringen, die den Song der Rockband Queen „We are the Champions“ singen. „Der Liederkranz Gaildorf unterstützt uns beim Singen, dass es sich richtig gut anhört“, sagt Schlögl. Und Martin Frey vom gleichnamigen Bestattungsinstitut wettet dagegen – nämlich, dass die Initiative nicht genügend Sänger auf die Bühne holen kann und setzt 1000 Euro. Sollten sich nur 50 Menschen zum öffentlichen Singen finden lassen, spendiert er 500 Euro.

Das Geld, das während des Flohmarkts erwirtschaftet wird, ist für das Krankenhaus in Serabu in Sierra Leone bestimmt, in dem der Gaildorfer Chirurg Dr. Ulrich Bauer in Diensten der Organisation „German Doctors“ ehrenamtlich arbeitet. Konkret wird der Erlös für den Aufbau der dringend benötigten Traumatologie verwendet, wie Ulrich Bauer im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet. Bauer, der in den vergangenen Jahren mehrmals in dem bettelarmen afrikanischen Sierra Leone auf ehrenamtlicher Basis gearbeitet hat, war erst kürzlich wieder dort und wird am kommenden Sonntag, 14. Oktober, um 19 Uhr im Kernersaal der Limpurg­halle über die Situation rund um die von der Gaildorfer Afrikahilfe unterstützte Klinik berichten. Auch darüber, welch gute Dienste das durch die hiesige Initiative mitfinanzierte Röntgengerät leistet.

Info Die Termine: Informationsveranstaltung für Interessierte am Sonntag, 14. Oktober, um 19 Uhr im Kernersaal der Gaildorfer Limpurghalle. Der Flohmarkt findet statt am Samstag, 20. Oktober, ab 10 Uhr in der Körhalle.