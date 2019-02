Geld Haushaltsdebatte im Zeichen des Murmeltiers

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Fast der komplette Gaildorfer Gemeinderat hat am Mittwochabend den städtischen Haushaltsplan 2019 nebst Wirtschaftsplan fürs Wasserwerk abgesegnet. Dass nur ein Stadtrat – Bernhard Geißler, Sprecher der Offenen Liste – dem umfangreichen Zahlenwerk die Zustimmung verweigerte, zeugt indes nicht von überwältigender Begeisterung des Gremiums.

Der satte Plan dokumentiert auf 481 Seiten das, was die Stadt allen nicht hausgemachten Widrigkeiten zum Trotz schultern muss und will. Er skizziert auch die Zwänge, unter denen die in finanzieller Hinsicht nie mit Reichtümern gesegnete Kommune zu leiden hat, will sie die Zukunft ihrer Bürger angemessen gestalten.

Familienfreundliche Akzente

Dazu werden Millionenbeträge bewegt: Wenn alles nach Plan läuft, was nie zu hundert Prozent der Fall sein wird, wird der Ergebnishaushalt laut Festsetzung mit ordentlichen Erträgen von rund 29,71 Millionen Euro und Aufwendungen in Höhe von 29,99 Millionen Euro abschließen. Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen von 28,88 Millionen Euro und Auszahlungen im Umfang von 27,67 Millionen Euro geplant.

Stark geprägt ist das Ganze einmal mehr durch familienfreundliche Investitionen: Kinderbetreuung, umfangreiche Schulsanierung, Jugendhaus und vieles mehr. Die Erweiterung der Feuer­wache und die Fortsetzung von Maßnahmen zur Stadtsanierung sind ebenfalls gewichtige Brocken eines „ambitionierten Programms“, wie es Bürgermeister Frank Zimmermann kurz vor Weihnachten formulierte, als er dem Gemeinderat den Entwurf des Etats aushändigte.

Viele Risiken lauern

Wenn nun die Fraktion der Freien Wähler dem Plan im Ganzen zustimme, so deren Vorsitzender Heinrich Reh, „dann unter der Maßgabe, dass die Verwaltung wie bisher mit Bedacht an die Projekte herangeht, und uns frühzeitig über tatsächlich eintretende Finanzierungsrisiken informiert.“ Solche Risiken lauern – wie gewohnt – in großer Zahl zwischen den Zeilen des Plans.

Matthias Rebel, Fraktionschef der CDU, erinnert die Haushaltsplanung an den Filmklassiker „Und täglich grüßt das Murmeltier“, in dem der Wettermoderator erlebt, „dass der nächste Morgen der gestrige Morgen ist, ebenso auch der folgende Morgen.“ So seien etwa die Planzahlen der letzten Jahre beim Vollzug „oft in Schall und Rauch“ aufgegangen – und „im Ergebnis sah es immer anders aus als prognostiziert.“ Zum Glück, so Rebel, habe das Ergebnis jeweils anders ausgesehen – „immer deutlich besser.“

Die Ursachen dieser sich seit Jahren wiederholenden Entwicklung, die Abweichungen von der Planung, sind vielschichtig: Fehlende bzw. gekürzte Fördermittel, proppenvolle Auftragsbücher im Handwerk und eine prekäre Personalsituation im Rathaus. Letzterer Faktor führte in jüngster Zeit immer wieder dazu, dass die Verwaltungsmitarbeiter mit dem Rücken zur Wand standen: Es gab Ausfälle auf der einen Seite, auf der anderen Seite lassen Gesetze und Verordnungen die Aufgabenfülle anwachsen. Das soll sich nun durch personellen Zuwachs ändern.

„Tun Sie endlich was!“

Vielleicht kommt dann auch die, seit der vorgeschriebenen Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht, überfällige Eröffnungsbilanz, die Heinrich Reh abermals anmahnte. Was die klammen Finanzen anbelangt, müssen nach den Worten des dienstältesten Fraktionsvorsitzenden – der nun seine 30. Haushaltsrede hielt – „nicht immer ganze Projekte verschoben oder gestrichen werden“, es genüge bisweilen auch, „sich mit weniger als der Luxusversion zufriedenzugeben.“ Unterm Strich sieht er dennoch, dass die Stadt auch in diesem Jahr „einen guten Schritt vorankommen“ werde.

Nach eingehendem Studium des Plans stellte sich SPD-Fraktionschefin Margarete John die Frage, „ob und wie es mit dem städtischen Haushalt weitergehen soll und darf.“ Die „große Investi­tionsfreude“ der Verwaltung sei „richtig, denn wir wollen unsere Stadt voranbringen.“ Gleichwohl sei sie auch besorgniserregend: „Denn auf nationaler Ebene werden die Wirtschaftsprognosen vorsichtiger, und die Nettoneuverschuldung unserer Stadt mit weit über einer Million pro Jahr im Planungszeitraum ist mehr als couragiert.“ John mahnte erneut zur Umsetzung eines beschlossenen Gründerzentrums für junge Unternehmen. Und, die Einnahmenseite „aktiv“ zu verbessern: „Tun Sie endlich was!“, lautete ihre Forderung an die Stadtverwaltung.

Kritik an Feuerwehrprojekt

Heftig kritisierte Bernhard Geißler von der Offenen Liste das Festhalten an der Erweiterung des Feuerwehrmagazins. Vom Standort her und mit Blick auf den Zeitpunkt sei die millionenschwere Investition „absolut inakzeptabel.“ Kritik übte er auch am Ausbau der Stadtbibliothek „in diesem alten und räumlich beengten Gebäude.“ Er forderte alternative Überlegungen in Schulnähe. Geißler stimmte am Ende gegen den Haushalt.

Info Eine kleine Serie zur Haushaltsdebatte folgt.