Zwar hatte die Stadt mehr beantragt als sie nun erwarten darf. Dennoch äußert sich Gaildorfs Bürgermeister Frank Zimmermann gegenüber Bund und Land zufrieden und dankbar: Für zwei städtebauliche Maßnahmen gibt es Geld – in der Summe etwas mehr als eine Million Euro. Die Förderzusage liegt dem Rathaus vor.

Flexiblere Betreuung im Kindergarten Ottendorf

Eines der beiden Projekte ist im Sanierungsgebiet Ottendorf angesiedelt. Konkret geht es um den Anbau an den städtischen Kindergarten. Dafür werden jetzt die Mittel aus dem Sonderprogramm „Soziale Integration im Quartier“ um 216.000 Euro aufgestockt. Somit stehen für diese Maßnahme insgesamt 470. 000 Euro an Fördergeldern zur Verfügung, wie Rathauschef Zimmermann erläutert.

Die Arbeiten an dieser Einrichtung sollen, wie geplant, im September abgeschlossen sein, so dass „der Betrieb im sanierten und räumlich erweiterten Kindergarten nach den Sommerferien 2020 starten kann“, gibt sich Bürgermeister Zimmermann zuversichtlich. Gleichzeitig freut er sich, dass die Angebote zur Betreuung der kleinen Ottendorfer „nun noch flexibler und an den heutigen Bedürfnissen der Eltern ausgerichtet werden können“ – und das Ganze „in modernen Räumlichkeiten, umgeben von einer sehr großzügigen Außenspielfläche mit viel Grün“.

Bauweise ist „Robust und langlebig“

Wobei der Bürgermeister auch mit Blick auf das verwendete Material und die Ausführung ins Schwärmen gerät: Das Ganze werde „in nachhaltiger Holzständerbauweise“ errichtet. Und der von der Stadt „bewusst ausgewählte“ Baustoff Holz sei „kostengünstig, robust, langlebig, kommt aus unserer Region und speichert obendrein noch CO 2 über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg“, wie Zimmermann betont.

Der größte Brocken im Rahmen der neuerlichen Förderrunde fließt in die weitere Sanierung des Alten Schlosses. Im laufenden Bund-Länder-Programm für die Denkmalsanierung hat die Stadt eine Aufstockung der Förderung um 800.000 Euro erhalten. Damit einher geht die Verlängerung des Bewilligungszeitraums bis zum 30. April 2023, wie Bürgermeister Zimmermann berichtet. Beantragt waren knapp 1,4 Millionen Euro.

Mit der Aufstockung stehen der Stadt noch 2,1 Millionen Euro Fördermittel zur Verfügung. Diese sind bestimmt für Sanierung und barrierefreien Ausbau des Nordwestflügels zu einem „Zentrum für Kunst und Kultur“, ebenso für die barrierefreie Erschließung von Wurmbrandsaal, Trausaal sowie Dürnitz. Frank Zimmermann richtet den Blick aber auch auf einen problematischen Bereich im städtischen Wahrzeichen: Der Ostbau kann derzeit aus statischen Gründen nicht mehr wie früher belastet werden. Sicherungsmaßnahmen sollen „kurz- bis mittelfristig“ umgesetzt werden.

Altes Schloss ist ein „Gaildorfer Schmuckstück“

Er freue sich nun, dass weitere Räumlichkeiten „in unserem Gaildorfer Schmuckstück“ für eine „sinnvolle und nachhaltige Nutzung“ erschlossen werden können, „die unserer gesamten Bevölkerung sowie den Gästen, die unsere Stadt besuchen, zu Gute kommen“, sagt Zimmermann. Auch für Menschen, „die nicht mehr so gut zu Fuß sind“.