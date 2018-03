Finanzen Haushalt auf solidem Fundament

Oberrot / hof

Kurz vor der Gemeinderatssitzung war den Räten der dicke Katalog mit den endgültigen Haushaltszahlen zugegangen. So blieb ihnen kaum Zeit, ihn von A bis Z durchzuackern. Allerdings waren sie nach den intensiven Vorberatungen in der vo­rangegangenen Sitzung bereits bestens im Bilde und in der Lage, darüber abzustimmen.

Keine Kredite geplant

Es sei auch nichts Neues hinzugekommen, erklärte Kämmerin Petra Walch. Nachdem sie ihre Listen nochmals überarbeitet hat, zeigt das Zahlenwerk durchaus positive Aspekte: Die laufenden Ausgaben lassen sich erwirtschaften, der veranschlagte Fehlbetrag von rund 1,85 Millionen Euro, der hauptsächlich von den Investitionen herrührt, lässt sich mit angelegten Geldern ausgleichen. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen, die liquiden Mittel könnten bis ins Jahr 2021 reichen.

Im Namen des Gemeinderats ergriff Klaus Kübler das Wort, um die Kämmerin zu loben. Nicht allein für die Fleißarbeit, auch für die guten Ideen und die Kreativität, die darin steckten. Entwickelt wurde der Plan auf Basis des neuen kommunalen Haushaltsrechts, was eine komplett andere Darstellung der Zahlen zur Folge hat. Diese doppelte Haushaltsführung, kurz Doppik, unterscheidet zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt – und ist für den Laien wie ein Buch mit sieben Siegeln.

Mit verabschiedet wurden gleichzeitig das Investitionsprogramm und der Finanzplan bis 2021 mit Auswirkungen auf das laufende Haushaltsjahr. Im Fokus steht nach wie vor der Breitbandausbau, der den Bürgern viel zu langsam geht. Generell muss die Infrastruktur aufrechterhalten werden. Die neue Kinderkrippe, die erst für 2021 vorgesehen war, müsse dringend vorgezogen werden, sagte Petra Walch.

Die erforderliche Sanierung der Rotbrücke in Hausen hatte man eigentlich noch ein wenig hinausschieben wollen. Da es momentan aber ein neues Förderprogramm gibt, bei dem mit einem Zuschuss von 50 bis 60 Prozent zu rechnen ist, erachtet es die Gemeinde als sinnvoll, schnell zu reagieren und einen Förderantrag zu stellen. Der Gemeinderat zeigte sich damit einverstanden, 1187 Euro dafür bereitzustellen. Mit dem Regierungspräsidium ist abgesprochen, dass die entsprechenden Planungsunterlagen nachgereicht werden können. Involviert ist das Büro BIT-Ingenieure mit Sitz in Karlsruhe.