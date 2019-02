Gemeinderat Hausener nur ein Blechdach wert?

Oberrot / Brigitte Hofmann

Dass die Hausener am Brühlplatz eine Überdachung bekommen, ist beschlossene Sache. Dafür liegen noch 8100 Euro auf der hohen Kante, die aus dem Vermächtnis der aufgelösten Reit- und Fahrgemeinschaft stammen. Die Sitzgruppe steht bereits, jetzt soll noch ein Pavillon her. Der Gemeinderat hatte den Auftrag im Dezember an die örtliche Firma Mangold Holzbau vergeben, weil ein anderer, ihr zugesagter Auftrag nicht zustande gekommen war. Ihr Angebot: 21 000 Euro für ein Dach mit Spezialfolie, 18 000 Euro für eines mit Blech.

Verfahrene Situation

In der Gemeinderatssitzung, in der die Hausener stark vertreten waren, stellte sich heraus, dass sie bereits vor längerer Zeit mit einer anderen Firma in Kontakt standen, die andernorts ein ­attraktives Objekt solcher Art vorweisen kann. Nach ihren Angaben hätten sie Bürgermeister Daniel Bullinger davon in Kenntnis gesetzt, wo sie ihren Pavillon günstig bekommen könnten und dass sie sich auch um Spenden kümmern würden. Eine Antwort hätten sie aber nie bekommen. Darüber zeigten sich die Rats­mitglieder pikiert. In Unkenntnis dessen hatten sie zugestimmt, der Firma Mangold den Auftrag zu ­erteilen. Allerdings mit der Vorgabe, nach günstigeren Alternativen in Bezug auf die geschwungene Dachform zu suchen. Nun ist die Sache total verfahren. Die Hausener sind verärgert, ein Zurück scheint ausgeschlossen und ein konkretes Angebot der ­an­deren Firma gibt es (noch) nicht. Außerdem, so argumentierte der Bürgermeister, müssten dann von allen einschlägigen Firmen Angebote eingeholt werden. „Hick-hack hin, hick-hack her“, hieß es von Seiten der Hausener, die nun mutmaßen, dass sie nicht mehr als ein Blechdach wert seien.