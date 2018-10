Werbetafeln Hausen soll nicht bunter werden

Oberrot / Brigitte Hofmann

Für Zündstoff haben in der zurückliegenden Gemeinderatssitzung zwei Bauanträge gesorgt, die den Oberroter Teilort Hausen betreffen. Eine nicht ortsansässige Firma möchte entlang der Hauptstraße zwei große Werbetafeln anbringen. Und zwar eine in der Größe 2,70 mal 3,80 Meter an der Westseite des Gebäudes mit der Hausnummer 44 im Bebauungsplan Brühl und eine zweite mit derselben Werbefläche freistehend in der Hauptstraße 20.

Die Zustimmung der Grundstückseigentümer liegt in beiden Fällen vor. Im zweiten Fall allerdings auch ein Widerspruch, weil der Angrenzer die Wertigkeit seines Grundstücks dann geschmälert sähe. Hauptamtsleiter Martin Hofmann sieht im Falle einer Ablehnung Schwierigkeiten auf die Gemeinde Oberrot zukommen, weil es in der Landesbauordnung Regeln gebe. Er tendierte eher dazu, wie in gleichgelagerten Fällen das Einvernehmen zu erteilen.

Nicht so der komplette Gemeinderat. Denkbar seien vielleicht gerade noch Werbeschilder einer ortsansässigen Firma, lauteten die Gegenargumente. Ob der schwierigen und unübersichtlichen Verhältnisse vertrage die Ortsdurchfahrtsstraße in Hausen keinerlei zusätzliche Ablenkung, hieß es. Und mitten im Ort seien solche riesigen Tafeln mehr als ein Schandfleck. Auf keinen Fall werde man die beiden Bauanträge einfach so durchwinken. Lieber wolle man den Kampf mit den Behörden aufnehmen und ausfechten.

Einstimmiges Nein

Der Gemeinderat sprach sich schließlich einstimmig dagegen aus. Schon deshalb, um solchem Ansinnen Einhalt zu gebieten, zumal es im Ortsbereich noch mehr Hausgiebel gibt. Weil baurechtlich wohl nichts gegen Werbeschilder spricht, wollen Martin Hofmann und Bürgermeister Bullinger versuchen, städtebauliche Aspekte geltend zu machen.