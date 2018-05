Gaildorf Hassparolen und Gestank

Ein moderner Regionalzug hält am Westbahnhof. Bald werden Reisende, die hier aussteigen, durch die verwahrloste Unterführung gehen. Was sie dort erwartet, spottet jeder Beschreibung: Parolen wie „Neger raus“ und Uringestank. © Foto: df

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Rassistische Hetze an den Wänden und Urinpfützen in den Ecken: Die verdreckte Unterführung zwischen den Gleisen am Gaildorfer Westbahnhof ist ein Ärgernis.

Willkommen in Gaildorf! So sollten sich auch diejenigen Menschen begrüßt fühlen, die mit dem Zug im Zentrum des Limpurger Landes ankommen. Sollte die Stadt tatsächlich den Zuschlag für eine kleine Gartenschau 2027 oder 2029 bekommen, wäre eine solche Willkommenskultur Pflicht. Doch davon ist die in jeder Hinsicht ungepflegte und vor allem nicht barrierefreie Haltestation entlang der Murrbahn, einer nicht unbedeutenden Ost-West-Verbindung, noch weit entfernt.

Alternative zur Toilette

Gaildorf West, einstmals ein kleiner Vorzeigebahnhof, der Jahr für Jahr schwarze Zahlen schrieb. Das ist längst Geschichte. Seit 1. Dezember 2003 ist die Anlage ein Geisterbahnhof. Noch länger zurück liegt die Bedeutung für den Güterverkehr, der schon seit mehr als 25 Jahren eingestellt ist. Dass sich Gaildorf in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts rühmen durfte, den größten Holzverladebahnhof Württembergs zu haben, ist allenfalls noch eine Fußnote in der Stadtchronik.

Der heutige Zustand des Bahnhofsareals ist trostlos. Das geschlossene Hauptgebäude, in dem die Bahn AG noch einen kleinen Teil nutzt, ist verriegelt und verrammelt. Die alte und heruntergekommene Toilettenanlage kann zum Leidwesen vieler Bahnreisender nicht mehr genutzt werden. Mit der Folge, dass mancher Zeitgenosse, dem es „pressiert“, an anderen vermeintlich stillen Örtchen der Anlage seine Notdurft verrichtet.

Im September 2014 hatte die Stadt die stark sanierungsbedürftige und denkmalgeschützte Immobilie für 51.000 Euro ersteigert – vor allem deshalb, um einer möglicherweise unliebsamen Nutzung zuvorzukommen. Ein offizielles städtisches Nutzungskonzept indes liegt noch nicht vor. Überlegt werde auch, ob man sich vielleicht von dem Bauwerk wieder trennen sollte, gab Bürgermeister Frank Zimmermann vor zwei Jahren zu bedenken – aber nur dann, wenn ein Investor gefunden werde, der „etwas Sinnvolles“ damit anfange.

Die Unterführung zwischen den Bahnsteigen, nach wie vor im Eigentum der Bahn AG, ist erheblich jüngeren Datums. Im Jahr 2002 – gegen den Widerstand der Stadt ohne Aufzug – gebaut und eröffnet, wirkt sie vernachlässigt, ungepflegt und auf viele Bahnkunden regelrecht abstoßend: In der einzigen Verbindung zwischen den Gleisen riecht es permanent nach Urin.

Die Treppenstufen sind teilweise vom Fundament gelöst und wackeln. Die grüne Algen-Patina in den Ecken, vom Blütenstaub der vergangenen Wochen leicht gelb gefärbt, deutet darauf hin, dass hier schon seit geraumer Zeit nicht mehr geputzt wurde. Nur hin und wieder scheint sich jemand der Wand-Schmierereien anzunehmen.

„Völlig inakzeptable Situation“

In welchen Intervallen das geschieht, ist unklar. Fest steht, dass seit vier Wochen Bahnreisende in der Unterführung mit rassistischen Schmierereien „begrüßt“ werden, wie Bahnpendler Dietrich Eherler verärgert feststellt: „Neger raus“ ist an einer der Wände zu lesen, für den Bahnfahrer eine „völlig inakzeptable Situation.“ Diese habe er über eine Service-Rufnummer der Bahn mitgeteilt, berichtet er. Und weil sich nichts getan habe, wies er auch die Stadtverwaltung darauf hin. Die sich wiederum in solchen Angelegenheiten an die Bahn zu wenden hat.

Bislang blieb Dietrich Eherlers Vorstoß „ohne Wirkung“. Bis dato sind die Schmierereien nicht entfernt, riecht es in der Unterführung wie in einer seit langer Zeit nicht mehr gereinigten Toilette. Das sei, so Bahnfahrer Eherler, „nicht nur für Besucher der Stadt ein jämmerlicher Zustand“.

Man wolle sich darum kümmern, versicherte ein Mitarbeiter der in Ulm ansässigen „3-S-Zentrale“ der Bahn, an die sich Dietrich Eherler bereits erfolglos gewandt hatte, auf Anfrage unserer Zeitung. Dies unter Hinweis auf die hohe Arbeitsbelastung. Schließlich umfasse das Einzugsgebiet der Zentrale rund 40 Bahnhöfe. „3 S“ steht übrigens für die drei Kriterien Service, Sicherheit und Sauberkeit auf Bahnhöfen.