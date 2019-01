Auszeichnung Hans Königs Vermächtnis

Gaildorf vor 100 Jahren: Was diese Postkartenidylle nicht verrät, ist die reiche und bewegte Geschichte der kleinen Stadt am Kocher. © Foto: xxx

Gaildorf / rs

Er hat sozusagen die Spur gelegt: Gaildorfs früherer Bürgermeister, Ehrenbürger und mehrfach ausgezeichneter Heimatforscher Hans König (1936-2017) konnte durch seine Arbeit nicht nur die Stadtchronik um viele heimatgeschichtliche Details bereichern. Ihm ist es durch seine vielen Bücher und Aufsätze auch gelungen, die Menschen im Limpurger Land für die Materie zu begeistern.

„Ich würde mich freuen, wenn meine Arbeit zum Wissen über die Geschichte unserer Heimat beitragen und Heimatliebe wecken könnte“ – dieser Wunsch, den Hans König einmal im Gespräch mit unserer Zeitung formuliert hat, ist Wirklichkeit geworden. Das zeigt sich auch an den Bewerbungen um den nach ihm benannten Hans-König-Heimatpreis, der am Donnerstagabend zum ersten Mal verliehen wurde. Stadtarchivarin Dr. Heike Krause hielt die Laudationes auf die vier Preisträger, die wir auf dieser Seite in Auszügen veröffentlichen.

Else Frey

„Unser Leben währet siebzig Jahre, und wenn’s hoch kommt, so sind’s achtzig Jahre, und wenn’s köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen; denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon.“ So kann man im 90. Psalm lesen. Und was kann erst ein Mensch erzählen, wenn er auf mehr als 90 Lebensjahre blicken kann? Geboren 1927 in der Zeit der Weimarer Republik, aufgewachsen und Schulzeit während der NS-Zeit, Jugend und junge Erwachsene während des Zweiten Weltkriegs. Zusammenbruch, Stunde Null und Neubeginn, Zeit des Wirtschaftswunders, Kalter Krieg, Mauerbau, Studentenbewegung, Mondlandung, Mauerfall und Wiedervereinigung, Kriege und Flüchtlingsströme, Dieselskandal und Brexit.

Diese wenigen Schlagworte genügen, um das gesamte Spektrum von 92 Jahren Zeitgeschichte zu verdeutlichen. Und dann gibt es noch die ganz persönliche Lebensgeschichte eines Menschen. Eine Frau hat nun für ihre Nachkommen ihre Erlebnisse und Erinnerungen aufgeschrieben und in wenigen Buchexemplaren auf eigene Kosten drucken lassen: Geboren 1927 in Niedernhall, erlebt sie dort ihre Kindheit. 1951 kommt sie durch Heirat nach Gaildorf, und heute lebt sie in Unterrot. Ihr Buch umfasst nicht nur ihre Lebenserinnerungen, sondern auch zahlreiches Bildmaterial und selbstverfasste Gedichte. In den Lebenserinnerungen spiegelt sich aber auch die Stadtgeschichte Gaildorfs und die Alltagsgeschichte jener Jahre wider. – Und damit ist das Buch „Heimat- und Lebensgeschichten von Else Frey, geb. Kerl“ auch ein wichtiger Beitrag zur Heimatgeschichte Gaildorfs.

Carolin Zube

1641: In Europa tobt der Dreißigjährige Krieg; Katholiken und Protestanten streiten um die Frage, welcher Glaube der richtige sei. In diesem Jahr lässt sich ein Mann namens Moses Jacob in Gaildorf taufen. Taufzeugen waren Erasmus II., Joachim Gottfried, Johann Wilhelm und Ludwig Casimir von Limpurg. Was war geschehen? Als Marketender kam der aus Lemberg stammende Moses Jacob mit dem Rakowizischen Regiment, einer kaiserlichen Truppe, nach Gaildorf. Er gehörte seit seiner Geburt der jüdischen Religion an. In Gaildorf saß Moses Jacob wegen kleinerer „Geldvergehen“ im Bürgerturm ein. Hier hatte er ein unheimliches Erlebnis, bei dem „nur der Teufel seine Hand im Spiel haben konnte.“

Moses Jacob ließ sich daraufhin von dem evangelischen Pfarrer Georg Albrecht überreden, Christ zu werden. Er wurde aus dem Turm entlassen, bereitete sich in den nächsten Wochen auf die Taufe vor: Besuch der Gottesdienste, Christenlehre, Bibellektüre. Am 10. Januar 1641 wurde er getauft. Weil dieses Ereignis so einzigartig war, nahmen neun Pfarrer daran teil. Moses legte seinen Namen ab und hieß jetzt Josua. Was aus ihm wurde, ist leider nicht bekannt. Diese bis jetzt noch nicht erforschte Geschichte, von der Heinrich Prescher in seiner Limpurg-Chronik berichtete und von der es eine in Hall gedruckte Schrift von Pfarrer Georg Albrecht gibt, wurde nun erstmals aufgearbeitet: „Wissenschaftliche Arbeit zur Zulassung zur wissenschaftlichen Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien“, eingereicht im 10. Semester, April 2012 an der Philosophischen Fakultät der Uni Tübingen. Thema: „Jüdische Konversion im 17. Jahrhundert am Beispiel des Konvertiten Moses Jacob in Gaildorf 1641“.

Preisträgerin Carolin Zube, frühere Studentin für Lehramt an Gymnasien (Geschichte/Evangelische Theologie) an der Universität Tübingen, ist heute Lehrerin in Steinhagen.

Karolin Noller

Im Rahmen des Seminarkurses „Skandale der Geschichte“ fertigte eine Schülerin des Schenk-von-Limpurg-Gymnasiums im Schuljahr 2010/2011 eine Arbeit mit dem Titel „Aberglaube, Missgunst, Wahnsinn – Hexenverfolgung im alten Gaildorf“ an. Sie absolvierte 2012 das Abitur und erhielt damals den Leistungspreis. Danach hat sie Betriebswirtschaft studiert und vor kurzem ihren Master in Edinburgh gemacht.

Zurück ins Jahr 2011: In ihrer Arbeit dokumentiert Preisträgerin Karolin Noller an zwei Beispielen die Hexenverfolgung in Gaildorf. Die erste Frau, die in Gaildorf als „Hexe“ diffamiert wurde, war die Hebamme Margaretha Wild. Ihr Tod auf dem Scheiterhaufen jährt sich in diesem Jahr zum 425. Mal. Es war der Auftakt zu einer Welle von Hexenverfolgungen. Bis 1627 wurden weitere 27 Frauen und zwei Männer aus Gaildorf und der näheren Umgebung als Hexen oder Unholde denunziert und verhaftet. Von ihnen starben drei an den Folgen der Folter, 18 verbrannten auf dem Scheiterhaufen. Eine von ihnen war die Kronenwirtin und Ehefrau des Bürgermeisters, Agnes Maurer; ihren Namen hatten drei andere, als Hexe bezichtigte Frauen unter der Folter genannt.

Man sieht – damals konnten auch Mitglieder aus honorigen Familien zum Opfer werden. Agnes Maurer starb nicht auf dem Scheiterhaufen, sondern am 16. Januar 1612 an den Folgen der Folter. Ihr Leichnam wurde am nächsten Tag vom Scharfrichter verbrannt.

Markus Zaklikowski

Heimatforschung kann nicht nur in Papierform geschehen, sondern auch ganz praktisch: Im September 2011 taten sich – wie sie sich bezeichnen – „heimat- und geschichtsinteressierte Limpurger“ zusammen, um „das Traditionshandwerk der Flößerei wieder aufleben zu lassen“. Die Reichsstadt Hall benötigte einst für ihre Saline Unmengen von Holz. Dieses Holz wurde flussaufwärts gefällt und auf dem Kocher nach Hall getrieben.

Das Geben und Nehmen lässt sich bis ins 14. Jahrhundert nachweisen. Aus dem Jahr 1399 ist ein Vertrag zwischen Friedrich von Limpurg und der Stadt Hall erhalten, in dem die Bedingungen für die Zufuhr von Holz für die Saline in Hall geregelt war. Und vor allem die Zollkosten. Das Flößen spielte bis in die jüngste Vergangenheit eine wichtige Rolle. Das Flößen von Brennholz wurde Mitte des 19. Jahrhunderts bis nach Kochendorf ausgedehnt – auch hier wurde die Saline bedient, aber nicht nur. Doch eine neue Technik bereitete dem Flößen ein allmähliches Ende: Die Eisenbahn und auch der Ausbau der Straßen.

2011 nun war die Geburtsstunde der „Limpurger Flößerzunft“, die seit Februar 2012 auch ein eingetragener Verein ist. Der möchte nicht nur die Geschichte aufarbeiten, sondern durch Aktionen und Veranstaltungen dieses alte Handwerk auch wieder aufleben lassen und einem interessierten Publikum vorführen: Vorträge, Zeitungsartikel, Fernsehauftritte, Teilnahme am Tag des Salzes in Schwäbisch Hall, Floßfest in Gaildorf 2015 und 2018. Einer der Heimatpreise geht an den Initiator der Limpurger Flößerzunft: Markus Zaklikowski.