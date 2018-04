Aktion Hallenstühle im Angebot

Gaildorf / rs

Fast 30 Jahre lang waren sie in Gebrauch – bei Versammlungen oder Konzerten, Theateraufführungen oder Kundgebungen. Nun werden sie, wie berichtet, ersetzt: Hunderte von ausgemusterten, aber nicht kaputten Stühlen der Gaildorfer Limpurghalle können am heutigen Samstag in der benachbarten Körhalle von interessierten Bürgern erworben werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Wer gut erhaltene Sitzmöglichkeiten in größerer Stückzahl sucht, kann in der Zeit von 9 bis 12 Uhr zugreifen. Stühle mit Polster werden zum Stückpreis von 15 Euro abgegeben, ein Stuhl ohne Polster kostet nur 10 Euro.