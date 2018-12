Bildung Hald: Nur ein Platzhalter für die Schulentwicklung in Gschwend

Gschwend / Cornelia Kaufhold

Ein Stichwort irritiert in der jüngsten Ratssitzung in Gschwend. In der mittelfristigen Finanzplanung – sie bezieht sich auf einen Zeitraum von fünf Jahren – ist von einer Anschubfinanzierung für eine Realschule die Rede. Gschwend hat mit der Schließung der Hauptschule zum Ende des Schuljahres keine weiterführende Schule mehr. Dächte die Gemeinde jemals daran, eine Realschule zu bauen, hätte das spürbare Auswirkungen auf den Schulstandort Gaildorf.

Aktuell besuchen 16 Jugendliche aus Gschwend die Klasse 10 der Schloss-Realschule. In Klassenstufe 9 sind es 22 Schülerinnen und Schüler aus der Ostalbgemeinde, 12 in Klasse 8, 16 in Klasse 7, 26 in Klasse 6 und 12 in Klasse 5. Unterm Strich besuchen 104 Gschwender die Schloss-Realschule. Wie viele Gschwender in der Hornbergschule in Mutlangen unterrichtet werden, verrät die Bildungseinrichtung der Zeitung nicht. Fakt ist: Seitdem Gaildorf eine Mensa hat, steigt der Anteil der Schülerinnen und Schüler aus Gschwend in Gaildorf wieder an. Jörg Hofrichter, Leiter des Staatlichen Schulamtes Göppingen, das auch für den Schulstandort Gschwend zuständig ist, ist erstaunt, von einer Anschubfinanzierung für eine Realschule in Gschwend zu hören. „Das ist mir völlig neu“, erklärt er. Dass die Hauptschule nach 54 Jahren im nächsten Jahr schließt, ist ihm wohlbekannt. Nachdem die Schulempfehlung vor acht Jahren fiel, wird die Hauptschule zum Auslaufmodell. Hofrichter hat seine Zweifel, ob die knapp 5000 Seelen zählende Gemeinde pro Klasse 16 Schüler aufbringt. „Dann brauchen sie Lehrkräfte für zwei Fremdsprachen, und die gibt es nicht. Sie brauchen entsprechende Gebäude.“ Eine solche Neuentwicklung läuft über das Schulamt und das Regierungspräsidium, die die Pläne ans Bildungsministerium weiterleiten. Und die grundsätzliche Voraussetzung ist der Beschluss des Schulträgers, der Gemeinde und der öffentlichen Diskussion im Gemeinderat.

Ganz neu ist die Idee einer Realschule in Gschwend nicht. Bürgermeister Christoph Hald erwähnt eine Initiative des Handels- und Gewerbevereins (HGV) mit dem Namen „Gschwend 2025“. Diese habe vor 16 Jahren jenes Thema aufs Tapet gebracht. Immerhin wächst der Ort, im Baugebiet Badsee bauen junge Familien ihr Haus, darunter Gschwender, die in ihren Heimatort zurückkehren. Wird Gschwend langfristig eine weiterführende Schule benötigen? Hald lacht. „An dem Thema ist wirklich nichts dran. Da könnte auch Gymnasium oder Hauptschule stehen, es ist ein Platzhalter. Es geht tatsächlich lediglich um die Schulentwicklung.“ Das Hauptschulgebäude wird ab Sommer leer stehen. „Die Frage ist, wie wir das Gebäude weiter nutzen“, so Hald. Im Gespräch sei zudem, ob die Grundschule eine stärkere musische Ausrichtung erhalten soll und wo die Kinderbetreuung weiter ausgebaut wird.

Viele Pflichtaufgaben

Der Bürgermeister zählt einige Posten auf, die die Gemeinde in den kommenden Jahren abzuarbeiten habe. „Wir haben 400 000 Euro für die Wasserversorgung im Plan, 300 000 Euro für Abwasser und 150 000 Euro für den Breitbandausbau. Das alles ist zusätzlich zu stemmen. Wir haben 50 Kilometer Wasserleitungsnetz, das in die Jahre gekommen ist und das wir sukzessive verbessern müssen, und wir haben Straßen zu unterhalten.“ Wo sieht er seine Gemeinde in zehn, 15 Jahren? „Dann“, hofft er, „ist die Ortskernsanierung abgeschlossen und wir nehmen das neue Feuerwehrmagazin in Angriff.“ Und selbst wenn am Ort wieder ein großes Unternehmen ansiedeln würde, dauere es seine Zeit, ehe Gewerbesteuer fließt. „Eine Firma wird ihre Investitionen mit dem Gewinn gegenrechnen und abschreiben. Mit Gewerbesteuer ist da noch lange nichts.“