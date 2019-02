Bühne Gute Nachbarschaft ist Gold wert

Oberrot / Andreas Balko

Unter dem Titel „100 Gründe, aufs Land zu ziehen“ oder „Du willst es doch auch schön haben“ war im evangelischen Gemeindehaus Oberrot eine ungewöhnliche Theateraufführung von Neubürgern des Ortsteils Wolfenbrück geboten. Von den alteingesessenen Bürgern des Dorfes hatten sie eine überaus freundliche Aufnahme und Unterstützung erfahren. In Form eines Theaterstücks wollten die Neubürger etwas an die Altbürger zurückgeben.

Die Theatergruppe hatte sich im Frühjahr 2018 zusammengefunden und nach einer Theorie- und Trainingsphase den Entschluss gefasst, mit einem eigenen Stück aufzutreten. Ihrer Laienspielgruppe gaben sie den Namen „Schmunzeltheater Jule“. Gut acht Monate lang haben sie auf den Auftritt hingearbeitet. Organisator, Autor und Regisseur war dabei Karl-Heinz Loske, der sich auch als Schauspieler einbrachte.

Herausgekommen ist eine hintersinnige und mit viel Witz sowie schauspielerischem Talent erzählte Geschichte von Stadtflucht, Selbstverwirklichung und einer abenteuerlichen Schatzsuche: Die in der Stadt lebenden Eheleute Roth-Blau (gespielt von Heiko Höhn-Rothe und Jenny Rothe) beschließen, aufs Land zu ziehen. Sohn Felix (Tim Neu) und Opa Roth (Emil Wagner) sind allerdings von der Idee alles andere als angetan. Im Stuttgarter Café Schlossgarten trifft Rosa Roth-Blau zufällig auf die verwitwete Frau Dr. Hanna Häberle (dargestellt von Friderun Hillnhütter), die aus dem kleinen Ort Himmelhofen stammt und dort einen Bauplatz zu verkaufen hat.

Auf Schatzsuche

Bald wird der Kaufvertrag beim Notar Fürchtegott Bleibtreu (ebenfalls Emil Wagner) besiegelt. Allerdings hatte die Verkäuferin in einer Zusatzklausel im Vertrag darauf bestanden, dass alle sich im Erdboden befindlichen Gegenstände weiterhin ihr gehören. Hatte sie doch von ihrem ehemaligen Schulkameraden Hermann (Karl-Heinz Loske) erfahren, dass sich auf dem Grundstück wahrscheinlich ein Schatz aus Napoleons Zeiten verbirgt. Auch Familie Roth-Blau erhält davon Kenntnis und versucht sich als Schatzgräber in der Nacht. Hermann und der verwitweten Dr. Hanna Häberle gelingt es jedoch, die Familie mit einem Gespensterauftritt zu verscheuchen. Schließlich stößt die Familie bei Grabungsarbeiten für das traute Heim doch noch auf die Schatzkiste. Hanna Häberle und Hermann kommen dazu, und nach einem kurzen Gerangel reißt Hermann die Kiste an sich und öffnet sie. Doch statt eines Schatzes befindet sich darin ein Brief, der den hohen Wert einer guten Nachbarschaft preist.

In gewisser Weise ist dies ja auch ein Schatz, und so findet alles schließlich ein gutes Ende. Susanne Lober-Wagner und Margit Loske umrahmten die einzelnen Szenen auf gelungene Weise in den Rollen von Moritatensängerinnen, unterstützt vom Klavierspieler und Tonmeister Ernst Hillnhütter.