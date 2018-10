Oberrot Gute Aussichten zum Jahresende

Oberrot / Brigitte Hofmann

Der Haushaltsplan der Gemeinde Fichtenberg steht auf gesunden Beinen.

Der Haushaltsplan für dieses Jahr wurde am 19. März im Oberroter Gemeinderat beschlossen und zehn Tage später vom Landratsamt bestätigt. Der Finanzzwischenbericht stellt jetzt die gebuchten Aufwendungen und Erträge zum Stichtag 20. Juli dar. Außerdem informiert er über aktuelle und abgewickelte Bauprojekte sowie die Kassenlage der Gemeinde. Die entwickelte sich demnach in der ersten Hälfte des Jahres ruhig und durchaus positiv. Es waren immer liquide Mittel vorhanden und eine Kreditaufnahme war nicht nötig. Vielversprechend sieht es in Bezug auf die Gewerbesteuer aus. Zwei Millionen Euro waren angesetzt, drei könnten es laut Hochrechnung am Ende sein. Was dann allerdings eine Erhöhung der abzuführenden Gewerbesteuerumlage nach sich ziehen würde.

Im Großen und Ganzen liegen die Zahlen im Bereich des Planansatzes. Weit darüber jedoch die Personal- und Versorgungsaufwendungen, was größtenteils den Tarifanpassungen geschuldet ist. Die Zahlen des Verwaltungshaushalts pendeln sich etwa auf Vorjahresniveau ein und dürften zum Jahresschluss knapp unter zehn Millionen Euro liegen.

220,50 Euro pro Kopf

Den hochgerechneten Schuldenstand von rund 780.817 Euro und die Einwohnerzahl von 3.541 Einwohnern vom letzten Stichtag zugrunde gelegt, ergäbe sich dann eine Pro-Kopf-Verschuldung von 220,50 Euro je Einwohner. Weil noch einige Ausgaben auf die Gemeinde zukommen, seien die Zahlen mit Vorsicht zu genießen, warnte Bürgermeister Daniel Bullinger. Der Oberroter Gemeinderat nahm den Bericht zur Kenntnis und stimmte den über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu. Zu befinden hatte er auch über die Einführung eines digitalen Sitzungsmanagements. Die Umstellung der Sitzungsunterlagen von Papier auf papierlos bedeutet, dass iPads angeschafft und entsprechende Schulungen erfolgen müssen. Nicht alle Rätinnen und Räte waren begeistert, dennoch war es am Ende beschlossene Sache.

Profitieren will man davon auch im Hinblick auf die bevorstehenden Kommunal- und Europawahlen am 26. Mai 2019. Im Vorfeld hätte die Möglichkeit bestanden, die Mitglieder des Oberroter Gemeinderats von 14 auf 12 zu reduzieren, was jedoch abgelehnt wurde. Zur Sprache kam auch das Pilotprojekt „Digitalisierung und Heimat“, um das sich der Gemeindeverwaltungsverband Limpurger Land unter Federführung der Gemeinde Oberrot erfolgreich beworben hatte. Der Gemeinderat zeigte sich anschließend mit der Übernahme der anteiligen Kosten einverstanden.