Gaildorf Günther Hirth seit 50 Jahren SPD-Mitglied

Gaildorf / Jochen Höneß

Die SPD in Gaildorf ehrt beim Herbstempfang drei Mitglieder – darunter den Ortsvereinsvorsitzenden.

Beim Herbstempfang des SPD-Ortsvereins Gaildorf-Limpurger Land am vergangenen Freitag konnte die stellvertretende Kreisvorsitzende Annette Sawade drei Mitglieder für jahrzehntelange Verbundenheit zur Partei auszeichnen. Seit 50 Jahren ist Günther Hirth SPD-Mitglied. Thomas Frank und der Ortsvereinsvorsitzende Karl Eichele haben ihr Parteibuch seit 40 Jahren.

Alle drei bekamen eine SPD-Ehrennadel und eine Urkunde verliehen, die von der Bundesvorsitzenden Andrea Nahles und der Landesvorsitzenden Leni Breymaier unterzeichnet ist. Letztere war beim Herbstempfang in Gaildorf als Hauptrednerin zugegen und nutzte die Gelegenheit, den drei Jubilaren persönlich zu gratulieren. Auch die anwesenden Gäste, darunter Gaildorfs Bürgermeister Frank Zimmermann, Dekan Uwe Altenmüller und die SPD-Fraktionsvorsitzende im Gaildorfer Gemeinderat, Margarete John, applaudierten den drei Geehrten.

In ihrem Grußwort betonte Annette Sawade, dass die Sozialdemokraten angesichts sinkender Umfragewerte und schlechter Wahlergebnisse auch an ihrer Ausstrahlung arbeiten sollten: „Wir müssen lernen, wieder etwas fröhlicher zu sein! Die anderen machen’s vor.“ Zumindest die drei Jubilare strahlten um die Wette, als sie am Freitagabend im Wurmbrandsaal des Gaildorfer Schlosses der Reihe nach für ihre Ehrung auf die Bühne gebeten wurden. johö