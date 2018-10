Übung Gschwender proben für Extremfall

Gschwend / Rainer Kollmer

Das Kleinflugzeug, ein Viersitzer, war nur mit zwei Personen bemannt. Es kam von Westen her gerade noch über das Dach der Mehrzweckhalle geschlingert. Anschließend prallte es frontal gegen den Abhang beim Parkplatz. Das Notfallteam und die Feuerwehr von Gschwend hatten sich für die Vorführung ein ungewöhnliches Szenarium für das Publikum ausgedacht. Um 14.15 Uhr wurde die Notfallmeldung der Kategorie mittlere Gefahrenlage abgegeben. Drei Minuten später dröhnten bereits die Signale des HLF 20 der Feuerwehr und des Kombi-Pkw des Notfallteams durch die Hagstraße. Die kräftige Rauchentwicklung bot einen dramatischen Anblick. Der Flugzeugführer war aus dem Cockpit geschleudert worden und lag auf dem Abhang, ein Fahrgast saß noch in der Kabine.

Perfekte Koordination

Die Aufgabenteilung der beiden Gruppen war vorbildlich. Die Rettung und Erstversorgung der Verletzten wurde fachmännisch vom Notfallteam übernommen. Die Feuerwehr, teilweise mit Atemschutzgeräten ausgerüstet, sicherte unter Führung von Gruppenleiter René Mursch die Brandstelle ab. Immerhin könnte der 200 Liter fassende Benzinvorrat in den Tragflächen explodieren oder bereits ausgelaufen sein.

Jörg Assenheimer, der das Notfallteam mitbegründete, hatte den Flugzeugrumpf mit angebauten Holz-Tragflächen als Übungsobjekt vom Flughafen Schwäbisch Hall besorgt und konnte dem Publikum das Geschehen fachkundig kommentieren. Bereits am Vormittag hatte das Team den vorgeführten Einsatz geübt und eingehend besprochen. Es würden immer mehr Ultraleichtflugzeuge aus glasfaserverstärktem Kunststoff gebaut. Wenn sie abstürzen und in Brand geraten, würden sich Gase und Dämpfe entwickeln, die die Atemorgane belasten, betonte er die Wichtigkeit der Übung. Atemschutzmasken seien deshalb zwingend erforderlich. Auf die Notwendigkeit dieser Übung mit einem Flugzeug wurde auch deshalb Wert gelegt, weil es in Deutschland in diesem Jahr bereits mehr als 20 Abstürze gab, 19 davon mit Todesfolge, wie dem Bericht der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung zu entnehmen ist. Auch über die bereits 180 erfolgten Einsätze des Notfallteams in diesem Jahr ist Jörg Assenheimer besorgt: „Das sind im Durchschnitt vier Notfälle pro Woche.“ Aber alle Beteiligten hoffen, dass es in Gschwend nie zu einem echten Flugzeugabsturz kommt. Auf jeden Fall wäre man jetzt zumindest bestens vorbereitet.