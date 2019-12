In voller Besetzung war die Stammkapelle des Musikvereins unter Leitung von Frieder Geiger auf der Bühne versammelt und startete gleich zu Anfang mit Siegfried Rundels Marsch „In Harmonie vereint“ und einem konzertanten Querschnitt aus Jacques Offenbachs Werken. Weitere Musikstücke folgten im Verlauf des Abends. Zwischendurch gab es für den scheidenden Landrat eine historische Bilderserie zu sehen, Gschwends Bürgermeister Christoph Hald leitete ein Ratespiel zu „Smoke on the Water“ und ein Reisegutschein war auch zu gewinnen.

Der Bürgermeister konnte zahlreiche Ehrengäste begrüßen. Auch diesmal war wieder Landrat Klaus Pavel anwesend. Bereits zum fünften Mal war er beim Jahresschluss zu Gast. Er wird 2020 seine Tätigkeit nach 24 Jahren beenden. Mit markanten Zahlen wies der Bürgermeister auf die besondere Situation der Gemeinde hin. Bei 84 Wohnplätzen seien die strukturellen Herausforderungen besonders groß. Vor allem der Umstand, dass 34 davon in einem Landschaftsschutzgebiet liegen, würde die Entwicklung von Baugebieten erschweren. Hinzu käme die aufwändige Gestaltung der vorgesehenen Breitbandversorgung.

Umfangreiche Bilderserie

Christoph Hald zählte im Jahresrückblick als besondere Meilensteine die Kommunalwahl, die Zeltkirche und das Konzert der Bundeswehr-Big-Band auf. Als einschneidende interne Maßnahme in der Verwaltung sei das neue kommunale Haushaltsrecht zu bewältigen gewesen, da das kamerale System abgeschafft wurde.

Die umfangreiche Bilderserie zu den einzelnen Ereignissen im Jahreslauf war beeindruckend. Die Gemeindebücherei, die bald 30 Jahre besteht, wurde ebenso ins Blickfeld gerückt wie die Einschulungsfeier oder die neue Arbeitskleidung der Bauhof-Mitarbeiter. Dazu gehörten auch das 15-jährige Bestehen des Notfallteams und das 60-jährige Bestehen der DLRG. Vor allem bei den Aktivitäten der Vereine konnte die Gemeinde mit zahlreichen Veranstaltungen punkten.

Breitband macht Sorgen

Personelle Veränderungen gab es bei den 80 Mitarbeitern in der Gemeindeverwaltung. Immerhin ist die Gemeinde der größte örtliche Arbeitgeber, der viele Aufgaben zu meistern hat.

Vor allem der Breitbandausbau macht der Verwaltung und dem Gemeinderat Sorgen. Bei veranschlagten Gesamtkosten von 8 Millionen Euro werden Bund und Land insgesamt wohl 90 Prozent als Zuschüsse gewähren. An der Gemeinde bliebe dann jedoch trotzdem ein stattlicher Betrag hängen. Da die Gemeinde eine Vorfinanzierung leisten müsse, würde die Pro-Kopf-Verschuldung über einen begrenzten Zeitraum hinweg eventuell mehr als 2500 Euro betragen.

Müllvermeidung angemahnt

In seiner Ansprache thematisierte Landrat Pavel überregionale Aspekte, die sich auch auf den Landkreis auswirkten. Seit 2008 sei es im Ostalbkreis bei phantastischen Steuereinnahmen und einer Arbeitslosenquote von gegenwärtig 2,8 Prozent steil bergauf gegangen: „Wir sind im Land bei der Steigerungsrate der Steuerkraft die Nummer eins.“ Als zukünftige Schwerpunkte der Arbeit beschrieb Pavel die Digitalisierung und den Breitbandausbau. Dazu würde im Landkreis nun ein Digitalisierungszentrum eingerichtet.

Die aktuellen Probleme der Mobilität und medizinischen Versorgung will der Landkreis ab Januar mit der neu gegründeten Kreisverkehrsgesellschaft und ab August mit einem Senioren-Jahresabo für 250 Euro in den Griff bekommen. An einem Konzept für die ärztliche Versorgung müsse gearbeitet werden. Pavel mahnte nach einem nachweihnachtlichen Besuch bei der Müllentsorgung auch verstärkte Bemühungen bei der Müllvermeidung an.

Der von Bürgermeister Hald vorgestellte Zahlenspiegel gleich zu Anfang des Jahresrückblicks wies etliche Besonderheiten auf. So lag die Einwohnerzahl der Gesamtgemeinde im Dezember bei 4905 Personen und blieb im Vergleich zum Vorjahr konstant. 34 Geburten wurden gemeldet. Im laufenden Jahr gab es 70 Sterbefälle – 17 weniger als im Vorjahr. Der Rathauschef begründete die Unausgewogenheit zwischen Geburten und Sterbefällen mit der erheblichen Bewohnerzahl in der Seniorenheimat Schuppert. Zugenommen hat die Zahl der anspruchsberechtigten Kindergartenkinder. Im September 2018 waren es 166 gewesen, für das aktuelle Jahr wurden 172 Kinder gezählt.

Hauptschulzweig fällt weg

Die Grundschulen in Gschwend und Frickenhofen besuchen gegenwärtig 174 Kinder. 2018 wurden an der Hauptschule nur noch acht Schüler in Klasse 9 unterrichtet. Mit ihrem Abschied vor den Sommerferien wurde der Hauptschulzweig der Heinrich-Prescher-Schule geschlossen.

Die Zahl der Gemeinderats- und Ausschusssitzungen hat im Vergleich zum Vorjahr deutlich zugenommen. Hald nannte 26 Termine im laufenden Jahr, 18 im Jahr davor. Einen deutlichen Sprung nach oben machten auch die vom Rathaus ausgestellten 875 Ausweise und Pässe. 2018 waren es noch 111 Dokumente weniger gewesen.