Premiere Gschwend hat jetzt einen Verein mehr

Gschwend / Wolfgang Pfister

Mehr als 40 Vereine gibt es in der Gemeinde Gschwend und nun kam ein weiterer hinzu. Am Samstag wurde im Gasthaus „Ochsen“ der Verein „Feuerwehroldtimerfreunde Gschwend“ gegründet. Zu den 24 Mitgliedern zählen auch vier Frauen.

Als im vergangenen Jahr das alte Feuerwehrfahrzeug Magirus Deutz TLF 16/25 nach rund 38 Dienstjahren ausgemustert wurde, kam aus Reihen der Gschwender Feuerwehr die Anregung, das Fahrzeug in Gschwend zu belassen und möglichst original zu erhalten. Im April diesen Jahres trafen sich rund 30 Personen, um diese Möglichkeiten auszuloten und dazu einen neuen Verein zu gründen, welcher den Erhalt und die Pflege von Feuerwehroldtimern und historischen Feuerwehrgerätschaften übernimmt. Darüber hinaus wird die Erforschung und Wahrung der Feuerwehrgeschichte für die Zukunft angestrebt, um die Bevölkerung über das Feuerwehrwesen zu informieren. Zu der Gründungsversammlung begrüßte Steffen Wahl, selbst Gemeinderat und aktiver Feuerwehrmann in Gschwend, rund 25 Personen. Die Sitzung war gut vorbereitet. Eine Vereinssatzung lag in gedruckter Form vor und wurde jedem Anwesenden ausgehändigt. Die einzelnen Paragrafen wurden Punkt für Punkt erörtert. Lediglich an einem Satz wurde auf Anregung der Versammlung eine Änderung vorgenommen. Die Abstimmung über das Dokument erfolgte einstimmig. Die Wahl eines Vorstandsgremiums stand als Nächstes an.

Optimal vorbereitet

Im Vorfeld hatten einige der Anwesenden ihre Bereitschaft für so einen Posten signalisiert. Die Wahlen gingen deshalb zügig vonstatten und erfolgten einstimmig. Vorsitzender wurde Steffen Wahl, Kassenwartin Marina Haug, erster und zweiter Beisitzer Matthias Grau und Ulrich Hemminger. Die Amtszeit des Gremiums beträgt drei Jahre. Als zweiter Vorsitzender stellte sich Bernd Wahl zur Verfügung, Schriftführerin wurde Stefanie Grau, dritter Beisitzer Steffen Grau, vierter Volker Joos, der nicht anwesend sein konnte, einer möglichen Wahl vor der Sitzung jedoch zugestimmt hatte. Diese Gremiumsmitglieder wurden auf eine Dauer von zwei Jahren gewählt. Als Kassenprüfer stellten sich Steffen Wahl und Reiner Wahl zur Verfügung. Zuletzt wurde über die Höhe der Beiträge entschieden. Die einmalige Aufnahmegebühr für Personen über 18 Jahren beträgt 30 Euro, der jährliche Mitgliedsbeitrag ebenfalls 30 Euro. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren betragen Aufnahmegebühr und Mitgliedsbeitrag jeweils 15 Euro.

Info Wer sich für die Mitgliedschaft beim Verein interessiert, aktiv oder passiv, kann sich an den Vorsitzenden Steffen Wahl wenden. Adresse: Nardenheim 20, 74417 Gschwend, Tel. 01 72 / 7 58 40 92