Für die Bürgerinitiative L 1080 stellt das kommende Vorhaben die Zielgerade dar. Um auf sie einbiegen zu können, braucht es wegen der besonderen topografischen Situation und der damit verbundenen Straßenführung vorab wichtige Weichenstellungen.

Denn neben derFahrstraße mit einer Breite von nur 5,20 Metern und einer längeren Gefällstrecke gibt es entlang des etwa zwei Kilometer langen Straßenstücks keinerlei Geh- oder Radweg. Für Fußgänger und Radfahrer ist es ein gefährliches Abenteuer, sich neben Langholzfahrzeugen oder einem Landmaschinengespann mit etwa 14 Metern Länge und 2,80 Metern Breite am linken Straßenrand zu bewegen.

Oft bleibt nur ein kühner Sprung in den Straßengraben, um nicht von einem vorbeifahrenden Sattelschlepper oder Pkw erfasst zu werden. Hinzu kommt, dass es auf diesem Straßenstück kein spezifisches Tempolimit gibt. Dort gilt die Straßenverkehrsordnung, die außerhalb geschlossener Ortschaften für Autos und andere Fahrzeuge bis zu 3,5 Tonnen eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern erlaubt. Nur die zahlreichen Kurven bei welliger Fahrbahn und die Unübersichtlichkeit sorgen dafür, dass dieses Limit nicht so leicht erreicht werden kann.

Die Bürgerinitiative ist deshalb der Ansicht, dass beim geplanten Ausbau der Straße auch ein separat geführter Fuß- und Radweg vorgesehen werden muss, der dann eine durchgehende Strecke von Dinglesmad bis Mittelbronn ergeben würde. Dabei müsse lediglich der Abschnitt zwischen Rotenhar und dem Hohentannen-Parkplatz berücksichtigt werden. Von dort bis hinein nach Frickenhofen ist bereits ein Wirtschaftsweg vorhanden.

Für Gabriele und Heinz Eschenhagen, zünftig mit Wanderstöcken und Sicherheitswesten ausgestattet, war selbst der vorsorglich abgesicherte Demonstrationstermin der Bürgerinitiative vor Ort am Dienstagvormittag nicht ungefährlich. Die Dreifach-Begegnung der Fußgänger mit dem Landmaschinen­gespann von Reinhard Glasl aus Spraitbach und dem Pritschen-­Lastwagen von Gerhard Hees aus Frickenhofen machte schnell deutlich, dass es für Fußgänger und Radfahrer in solchen Fällen extremwerden kann, zumal die Straße als Zubringer in Richtung Aalen stark befahren ist.