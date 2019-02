Beruf Grundlagen der Gehaltsabrechnung

Murrhardt / swp

Die Kursinhalte umfassen arbeitsrechtliche Grundlagen, Lohnabrechnung und Lohnkonto, Grundlagen des Steuerabzugs, Pauschalierung der Lohnsteuer, Grundlagen der Sozialversicherung, Gesamt-Brutto und dessen steuer- und sozialversicherungsrechtliche Beurteilung, Ermittlung der gesetzlichen Abzugsbeträge, Sachbezüge und besondere Lohnbestandteile, betriebliche Altersvorsorge, Abrechnung von Rentnern und Auszubildenden, geringfügige Beschäftigung und Gleitzone, Reisekosten, Lohnpfändung und Arbeiten des Arbeitgebers am Monatsende und am Jahresende. Nach erfolgreichem Abschluss sind die Teilnehmerinnen in der Lage, Lohnabrechnungen zu erstellen und die erforderlichen Meldungen an die Sozialversicherung und das Finanzamt zu übermitteln, verspricht die VHS. Der Kurs kann mit einer Prüfung abgeschlossen werden. Der Prüfungstermin wird mit den Teilnehmenden abgestimmt. Der Kostenbeitrag beträgt 360 Euro (ab fünf Teilnehmenden). Eine ESF-Fachkursförderung sei möglich.

Anmeldungen nimmt die VHS während der Öffnungszeiten der Geschäftsstelle, schriftlich (Obere Schulgasse 7) und per Fax 0 71 92 / 93 58 10 entgegen.