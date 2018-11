Verein Großes Jubiläum steht an

Gaildorf / swp

Der VdK Ortsverband bot seinen Mitgliedern und Gästen im gut besetzten Kernersaal der Limpurghalle ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm, teilt der Verein mit. Vorsitzender Erich Hübner freute sich über die Ehrengäste, Bürgermeister Frank Zimmermann und Pfarrer i. R. Heinz Brenner. Heinz Brenner stimmte mit seiner Gruppe Melodie die Besucher mit der Erzählung von Lew N. Tolstoi „Ein ungewöhnlicher Gast“ und Weihnachtsliedern auf die Adventszeit ein. Nach dieser feierlichen Darbietung und einer kurzen Pause stellte Erich Hübner die alten und vor allem die neuen Angebote Patienten- und Wohnberatung vor.

Einen besonderen Schwerpunkt legte er dabei auf die

Darstellung der Aufgaben des Ortsverbandes innerhalb des Sozialverbandes VdK. Neben der Lotsenfunktion gehört die Mitgliederbetreuung zu den wichtigsten Aufgaben des Ortsverbandes. Einen sehr breiten Raum nahm auch die Präsentation des Jahresprogramms 2019 ein. Der VdK Ortsverband Gaildorf feiert 2019 sein 60-jähriges Bestehen. Als erster öffentlicher Auftritt im Jubiläumsjahr ist ein Info-Stand beim Gaildorfer Pferdemarkt geplant.

Drei Tage an den Bodensee

Nach der Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen im April folgt am 25. Mai der Besuch der Bundesgartenschau in Heilbronn. Am 30. Juni veranstaltet der Ortsverein ein Sommerfest auf dem Platz hinter der evangelischen Kirche. Ein Highlight soll der dreitägige Ausflug an den Bodensee mit Pfänder, Mainau, Schifffahrt, Kloster Birnau und dem Besuch des Affenberges in Salem werden, versprach Hübner.

Die Festveranstaltung zum 60-Jahr-Jubiläum wird am 23. November im Rahmen der Jahresabschlussfeier im Kernersaal der Limpurghalle stattfinden. Bürgermeister Frank Zimmermann hat zugesagt, die Festrede zu halten. Nach diesen Präsentationen lud Hübner die Mitglieder und Gäste zum gemeinsamen Abendessen ein. Mit großem Dank an alle Helfer verabschiedete der Vorsitzende die sichtlich zufriedenen Mitglieder und Gäste, schreibt der VdK abschließend.