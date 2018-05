Gschwend / swp

Der Gschwender Projektchor Cantiamo war in der Grabkapelle bei Stuttgart zu Gast. Unter dem Motto „Voller Klang auf dem Württemberg“ hat der Volkshochschulchor unter der Leitung von Stefanie Geiger zwei Konzerte gegeben. In der Grabkapelle, die auch für ihre überwältigende Akkustik bekannt ist, sangen die Sängerinnen und Sänger im ersten von fünf Chorkonzerten Lieder zum Thema „Von Tisch und Tafel“ in verschiedenen Sprachen. Als nächstes treten am 3. Juni die „Trollinger“ aus Fellbach auf.