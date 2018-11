Eschach Große Vielfalt, großes Können

Eschach / Konrad Maier

Der Gesangverein Eschach erfreut zusammen mit seinen Gastchören das Publikum in der Gemeindehalle.

Vier Chöre trafen sich kürzlich in der Eschacher Gemeindehalle, um unter dem Motto „Mit Musik geht alles besser“ den Zuschauern einen vergnügten Abend zu bereiten. Nach der Begrüßung durch den Vereinsvorsitzenden Roland Krieger eröffnete der Männerchor aus Wöllstein unter der Leitung von Markus Angstenberger den Abend. Schwungvoll stimmte er den Hit „80 Millionen“ an, um danach zu „For the longest time“ überzuführen – mit tollen Wechseln zwischen dem Solisten Markus Angstenberger und dem Männerchor. Die leise und gediegen vorgetragene Ballade „Sound of Silence“ bildete einen schönen Kontrast zu den vorangegangenen Stücken. Nach der stimmgewaltigen Hymne auf das Sägewerk in Bad Segeberg und einer eigenwilligen Hip-Hop-Interpretation von „Alle meine Entchen“ wurden die Sänger mit lang anhaltendem Beifall verabschiedet.

Auf Zeitreise

Sibylle Balle, die Leiterin des gemischten Chores im Gesangverein Eschach, schickte die Besucher auf eine Reise in die Welt der deutschen Schlager der 70er-Jahre, schön arrangiert im geschickten Zusammenspiel der einzelnen Stimmlagen. Lieder wie „One Way Wind“, „Butterfly“, „Goodbye, my love, Goodbye“ ließen viele Besucher an schöne Erinnerungen aus ihrer Jugendzeit zurückdenken. Beeindruckend für Ohren und Augen war der Kriminal-Tango, bei dem sich die Männer mit Strohhüten und Sonnenbrillen als kleine Ganoven verkleidet hatten. Die „Hymne an die Zukunft“ von Udo Jürgens leitete Sibylle Balle mit den Worten ein, dass es das Lieblingslied des Chores sei. Und das merkte man auch: Stimmgewaltig, voller Inbrunst und mit tollem Wechselspiel zwischen Männern und Frauen fand dieses Lied besonderen Beifall beim Publikum.

Eine ganz andere Stilrichtung bekamen die Besucher von Katrin Häcker und Uli Etz zu hören. Blues-, Jazz-, Rock- und Pop-Stücke standen im Repertoire der beiden Künstler. Wunderschön anzuhören waren die Pop-Balladen „Hello“ und „Me and Mrs.

Jones“ mit der samtweichen Bariton-Stimme von Uli Etz, am Klavier einfühlsam begleitet von Katrin Häcker. Beim Frank-­Sinatra-Hit „Strangers in the Night“ zeigte Uli Etz seine Vielseitigkeit und brillierte mit seiner kraftvollen und voluminösen Stimme. Sehr schön anzuhören waren auch „Skyfall“ als Solostück von Katrin Häcker und der Joe-Cocker-Hit „Up where we belong“ im Duett der beiden Künstler. Bei „Minnie the Moocher“, einem Soul-Stück aus dem Film „Blues Brothers“, brachte Uli Etz das Publikum dazu, den Refrain lauthals mitzusingen. Lang anhaltender Applaus war der Lohn dieser gekonnt vorgetragenen Stücke.

Abwechselnd im Vordergrund

Die Frauen des Liederkranzes Untergröningen unter der Leitung von Markus Angstenberger starteten sanft und einfühlsam mit dem Lied „Angels“, um sich dann – unterstützt von den Männern im Hintergrund – gekonnt dem musikalischen Höhepunkt zu nähern. Ganz anders bei „A Glass of Champagne“: Da waren es die Männer, die im Vordergrund standen, während die Frauen den Background-Chor bildeten. Die Tenöre dominierten auch bei „Budapest“, einem Lied, bei dem jemand der Liebe wegen seinen ganzen Besitz in Budapest zurücklässt. Passend dazu auch das Stück „Du hast Glück bei den Frau’n, Bel Ami“ über einen Mann, der durch seinen Charme die Frauen zu beeindrucken weiß.

Erst nach mehreren Zugaben wurden die Sängerinnen und Sänger vom begeisterten Publikum entlassen. Von deutschen Schlagern aus den 70er-Jahren über englischsprachige Evergreens bis hin zu zeitgenössischen Musikstücken war alles vertreten. Die Besucher dankten dies mit großem Applaus.