Seit Pfingsten 2019 betreibt Go-Ahead mit neuen Flirt-Zügen die Remsbahn. „Die erhofften Verbesserungen sind aber leider nicht eingetreten“, schreibt Rems-Murr-Landrat Richard Sigel jetzt an den baden-württembergischen Verkehrsminister Winfried Hermann. „Die Züge sind oft überfüllt und die Technik der Fahrzeuge funktioniert offenbar immer noch nicht.“ Das teilt das Landratsamt mit.

Nach anhaltenden massiven Beschwerden über deutlich zu geringe Kapazitäten, gravierende Verspätungen und ausgefallene Fahrten habe sich im November auch der Umwelt- und Verkehrsausschuss des Kreistags mit der Situation befasst. Der Betreiber habe sich zuversichtlich gezeigt. Durch ein Software-Update in den neuen Flirt-Zügen sei bis Ende des vergangenen Jahres eine spürbare Verbesserung zu erwarten. An der Kritik und Frustration der Fahrgäste habe sich allerdings nichts geändert, die unhaltbaren Zustände seien nicht abgestellt worden, so Sigel. Er verweist auch auf Medienberichte, wonach Go-Ahead „derzeit offenbar gewohnheitsmäßig“ gegen den mit dem Land geschlossenen Verkehrsvertrag verstößt.

Auch über eine Umverteilung von sogenanntem Wagenmaterial in Richtung Filsbahn wird berichtet. Sigel bittet daher um „Bestätigung, dass weder von der Remsbahn noch von der Murrbahn Wagen und damit Platzkapazitäten abgezogen wurden, noch dass dies für die Zukunft geplant ist“. „Für diese stark frequentierten Regionalbahnstrecken wäre dies kontraproduktiv und das falsche Zeichen.“ Seit dem Fahrplanwechsel ist Go-Ahead auch Neubetreiber der zweistündlichen Regionalzüge auf der Murrbahn nach Nürnberg.

Nachdem das Land einem weiteren Zeitungsbericht zufolge im Jahr 2020 neue Doppelstockzüge mit bis zu 860 Sitzplätzen anschaffen und einsetzen möchte, bittet der Landrat dringend, diese auch auf der Remsbahn einzusetzen. Die seit Jahren leidgeprüften Fahrgäste auf der Remsbahn müssten zudem großzügig für die „Schlecht- beziehungsweise Nicht-Leistungen“ von Go-Ahead entschädigt werden.