Abtsgmünd Glasfaser für alle ist das Ziel

Abtsgmünd / Stefanie Ossig

Die Gemeinde Abtsgmünd erhält vom Land Baden-Württemberg weitere Fördergelder für Breitband-Projekte.

Für den Ausbau der Breitbandversorgung erhält die Gemeinde Abtsgmünd weitere Fördergelder vom Land. Digitalisierungsminister Thomas Strobl (CDU) überreichte am Freitag im Stuttgarter Innenministerium dem stellvertretenden Abtsgmünder Bürgermeister Armin Friedrich einen zusätzlichen Bewilligungsbescheid. Die Fördersumme beträgt 20.880 Euro und wird für den Einzug von weiteren Glasfaserkabeln in bestehende Leerrohrtrassen zwischen der Ölmühle und Wilflingen, der Kläranlage und dem Ortseingang Pommertsweiler sowie zwischen Altweiher und Wildenhof verwendet.

Im laufenden Jahr stellt das Land insgesamt einen drei­stelligen Millionenbetrag für den Ausbau des schnellen Internets im Land zur Verfügung. Insgesamt wurden mehr als 4000 Meter Glasfaserkabeleinzug bewilligt.

Die Versorgung mit schnellem Internet ist grundsätzlich Aufgabe der privaten Telekommunikationsunternehmen. Von staatlicher Seite werden daher in erster Linie Rahmenbedingungen für den Ausbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen geschaffen. Dort, wo die privaten Telekommunikationsanbieter nicht investieren, kommt der kommunale Breitbandausbau mit staatlicher Hilfe ins Spiel. Beim Förderprogramm der baden-württembergischen Landesregierung geht es darum, den flächendeckenden Breitbandausbau voranzubringen und gerade ländlich geprägte Gegenden nachhaltig attraktiv zu gestalten.

Die Gemeinde Abtsgmünd treibt seit Jahren den Ausbau des Breitbandnetzes in der Flächengemeinde voran. Langfristiges Ziel ist es, alle Haushalte mit einem separaten Glasfaserkabel anzuschließen. Der Breitband-Masterplanung zufolge beträgt der Investitionsbedarf für das komplette passive Netz mehr als 21 Millionen Euro (Stand 2015). Dabei sind insgesamt 161 Kilometer Glasfaserleitungen notwendig, um die 3047 Gebäude mit 3776 Wohn- und 580 Geschäftseinheiten zu versorgen. Nach den deutlichen Kostensteigerungen in diesem Bereich und den zusätzlichen Baugebieten in den zurückliegenden Jahren wird der langfristige Investitionsbedarf erheblich höher liegen als die vor drei Jahren geschätzten 21 Millionen Euro.