Vereine Gaildorf: Jugendabteilung für Naturschützer

Gaildorf / swp

Gaildorfer Nabu-Ortsgruppe freut sich über junge Mitglieder. Naturschutz-Bilanz fällt durchwachsen aus: 2017 wurden nur noch zwei Kiebitzpaare gezählt. Auch die Windkraft sieht der Verein kritisch

Über Nachwuchs freut sich der Naturschutzbund (Nabu) Gaildorf-Limpurger Land. Bei der Jahreshauptversammlung, die kürzlich im Vereinsraum des Nabu in der alten Stadtschule stattfand, konnte der Vorsitzende Karl-Heinz Johe neben langjährigen Vereinsmitgliedern auch einige junge Neumitglieder begrüßen. Der Verein hat derzeit mehr als 300 Mitglieder, Tendenz leicht steigend.

Im Auftrag des Landkreises

Fester Bestandteil der Vereinsarbeit waren auch 2017 wieder die Kontrollen der Fledermaus-Winterquartiere und die Zählungen der überwinternden Wasservögel am Kocher von Wengen bis Rosengarten-Westheim, berichtete Johe. Im Frühjahr wurden im Auftrag des Landratsamtes wie in jedem Jahr die Krötenwanderungen am Diebachstausee und an der L 1050, am Waldeck 1050 bei Fichtenberg, an der B 19 bei Bröckingen und bei Wengen betreut. Erfreulich sei, so Johe, dass an all diesen Standorten die Zahl der wandernden Grasfrösche und Molche neben den Erdkröten wieder leicht angestiegen ist. Für Fichtenberg und Wengen stehen dauerhafte Leiteinrichtungen in Aussicht, was die Arbeit der Betreuer enorm erleichtern würde.

Im letzten Frühjahr seien leider nur noch zwei Kiebitz-Brutpaare in der Eschenau festgestellt worden, berichtete Johe weiter. Ob es Bruterfolge gegeben habe, sei nicht eindeutig bewiesen. Leider sei die Eschenau bei Gaildorf immer noch das einzige Brutgebiet des Kiebitzes im Landkreis.

Blick nach vorne

Ein großes Problem sei der Bau und Betrieb von Windkraftanlagen in hiesigen Wäldern, so Johe. Dieses für das Vereinsgebiet bedeutungsvolle und kontrovers diskutierte Thema habe in der Vergangenheit bei Versammlungen und in der Vereinsarbeit viel Zeit gekostet. Bei all dem Ärger darüber, wie die Argumente der Nabu-Gruppe behandelt wurden, sei man sich aber einig, dass nur ein Blick nach vorne die hiesige private Naturschutzarbeit weiterbringt.

Die Teilnahme am Ferienprogramm und am Bluesfest, wo Most von der vereinseigenen Obstwiese ausgeschenkt wurde, die Biotop-Pflege, naturkundliche Führungen und Nistkastenbasteln würden weiterhin wichtige Bestandteile der jährlichen Aktivitäten des Vereins bleiben, sagte Johe – auch wenn einige Flächen an Landwirte oder Privatpersonen abgegeben werden konnten. Der Vorstand hofft, dass sich die Aktiven einer künftigen Naturschutzjugendgruppe in die Pflege dieser Flächen nach den Richtlinien des Landschaftserhaltungsverbandes einbringen werden.

Tobias Frank und Marvin Wießmann möchten diese Jugendgruppe als Untergliederung des Nabu Gaildorf-Limpurger Land gründen und führen. Anna Kuck unterstützt sie dabei. Frank und Wießmann stehen künftig als Ansprechpartner für Kinder und Jugendliche, die sich für die Natur interessieren, zur Verfügung. Die erste Veranstaltung der Naju ist für den 2. Juni geplant. Sie ist öffentlich und soll Kindern die Natur näherbringen.

Hermann Markert legte einen detaillierten Kassenbericht vor. Sehr erfreulich sei die Unterstützung durch die Kulturschmiede. Der Mostverkauf beim Bluesfest bot dem Nabu zusätzlich die Möglichkeit, die Bedeutung der Streuobstwiesen zu erklären. Die Kassenprüfer hatten keine Einwände, der Vorstand wurde einstimmig entlastet. Zum Abschluss berichtete Karl-Heinz Johe noch im Rahmen eines Bildervortrags von seinen Naturerlebnissen 2015 in der Vojvodina, einem Landstrich in Serbien.