Konzert Gesungenes Gotteslob

Gaildorf / Ralf Snurawa

Das Singen stand am Sonntagmorgen beim Festgottesdienst in der evangelischen Stadtkirche im Mittelpunkt. Zum Sonntag Kantate hatte der Projektchor der Gaildorfer Kantorei unter der Leitung von Mirjam Scheider die Aufführung der Buxtehude-Kantate „Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken“ (BuxWV 4) ausgewählt.

Dem wurde Dieterich Buxtehudes Sopran-Solokantate „Singet den Herrn ein neues Lied“ (BuxWV 98) vorausgeschickt. Das kleine Streicherensemble unter der Leitung von Sabine Kraut und mit Georg Oberauer an der Truhenorgel eröffnete deshalb den Festgottesdienst mit der Sinfonia zu diesem Werk: verzierungsreich und heiter im Ton.

In der darauf folgenden ersten Arie über den Beginn des 98. Psalms duettierte Sabine Kraut mit Angelika Lenters Sopran sehr harmonisch. Schön geatmet wurden die melismenreichen Partien ausgestaltet. Lenter ließ ihre Stimme dann zur Arie „Er sieget mit seiner Rechten“ wunderbar aufblühen.

Schön schreitend im Charakter gelang später „Er gedenkt an seine Gnade und Wahrheit“, auch hier wieder im perfekten Zusammenspiel von Sopran und erster Violine, vor allem in den parallel geführten Momenten. Ähnlich, aber noch ausdrucksstärker ineinander verschränkt, erklangen Violin- und Sopranstimme schließlich zum fesselnd gestalteten „Jauchzet dem Herrn alle Welt“.

Den Psalm 98 trugen danach der Projektchor und die Gemeinde gemeinsam zu einem von Mirjam Scheider komponierten Kanon vor, ehe Buxtehudes „Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken“ folgte. Die Wiedergabe des nach dem instrumentalen Vorspiel folgenden Eingangschores war durch deutliche Textdeklamation, einen transparenten Chorklang und federndes Pulsieren bestimmt. Schön klar wurde das melismenreiche „Und danket Gott“ umgesetzt.

Intensiv intoniert

Bassist Christian Dahms sang sein kurzes Arioso „Habe deine Lust am Herrn“ ausdrucksvoll und mit Intensität. Sopranistin Angelika Lenter gab den folgenden Choral „Gott will ich lassen raten“ nicht minder intensiv intoniert wieder, gefolgt von dem eindringlich gesungenen „Darauf so sprech’ ich Amen“ des Chores, dem sich nach einem instrumentalen Zwischenspiel die Wiederholung des Eingangschores anschloss.

Über die Chorprobe und die Kraft des Singens dachte Pfarrerin Katharina Merklein, selbst im Chor mitsingend, in ihrer Predigt nach. Die bezog sich ebenso auf den zuvor gelesenen Auszug aus der Apostelgeschichte über Paulus und Silas im Gefängnis, wo sie Gott lobten. „Vielleicht sollten wir alle mehr loben als zaudern oder verzagen – am besten singend“, schloss die Pfarrerin ihre Predigt.

Ergänzt wurde der Festgottesdienst mit Gemeindeliedern übers Singen wie „Ich singe dir mit Herz und Mund“ oder „Du meine Seele singe“ und einem instrumentalen Nachspiel: dem zweiten und dritten Satz aus Georg Philipp Telemanns so genanntem Darmstädter Konzert. Im Anschluss an den Festgottesdienst wurden langjährige Sängerinnen und Sänger der Gaildorfer Kantorei geehrt (Bericht folgt).