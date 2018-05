Festival Gesucht: Der Wunschfilm 2018

Die jung verwitwete Florence (Emily Mortimer) lebt in einem Fischernest in Ostengland. Eines Tages beschließt sie, ihr Vermögen in den Traum vom eigenen Buchladen zu stecken. © Foto: Der Buchladen der Florence Green:

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Mitten in der Sommerhitze kommen nun auch die Macher des inzwischen elften Gaildorfer Open-Air-Kinos „auf Betriebstemperatur“, wie der Kinoverein Sonnenlichtspiele mit einem Augenzwinkern berichtet. Die Vorbereitungen für das zehntägige Festival unter freiem Himmel im Hof des Alten Schlosses laufen bereits auf Hochtouren.

Auftakt ist am Donnerstag, 12. Juli. An diesem Abend wird dann der 101. Film in der Geschichte der Open-Air-Veranstaltung im Schlosshof gezeigt. Welcher das sein wird, darüber hüllt sich der Kino-Verein noch in Schweigen. Viele Stammgäste des kleinen, aber feinen Festivals aus allen Teilen des Landes fiebern dem Tag der Veröffentlichung bereits entgegen.

Eine kleine Vorauswahl

Wie von den Sonnenlichtspielen zu erfahren ist, stehen neun der zehn Filme „so gut wie fest“. Einer wird wie seit Jahren schon von den Leserinnen und Lesern der RUNDSCHAU nominiert. Dazu haben die Kinomacher nun fünf Filme „in die Vorauswahl geschickt“ – und zwar solche Werke, „die vielleicht nicht unbedingt zu den Blockbustern gehören“.

Aber das macht die Sache so spannend, wie die Kinomacher gegenüber der Redaktion einräumen. Denn „schon mehrfach haben uns die Leser mit ihrer Auswahl aufs Positivste überrascht“. So seien in der Vergangenheit immer wieder „ganz besondere Kinofilme“ zur Nummer 1 gekürt und dann auch gut besucht worden, diese auszuwählen „wir nicht gewagt hätten“.

Deshalb sind die Organisatoren für die Beteiligung der Leser auch „sehr dankbar“. Und sie haben einmal mehr fünf „besonders sehenswerte“ Filme für den RUNDSCHAU-Abend vorgeschlagen. Das heißt: Die Nummer 1 der auf dieser Seite (siehe oben) vorgeschlagenen Streifen wird dann von unserer Zeitung gesponsert. Dazu gibt es eine Neuerung: Bislang war der Festival-Dienstag für den Wunschfilm reserviert, in diesem Jahr wird es der letzte Freitag sein, also der 20. Juli.

Die Gastro-Meile lockt

Einen besonderen Reiz hat das vor zehn Jahren aus der Taufe gehobene Festival nicht nur durch die Atmosphäre im Schlosshof, sondern auch durch die kleine Gastro-Meile im Schlossgraben mit einer Mischung aus Biergarten und Szenelokal. Dort herrscht vor jeder Vorstellung – die jeweils bei Einbruch der Dunkelheit beginnt – Hochbetrieb. Viele Kinofreunde sehen Jahr für Jahr diesen Ort, an dem von den Vereinsmitgliedern Grillspezialitäten, Snacks und Getränke aller Art serviert werden, als ihre „Stammkneipe auf Zeit“, die an jedem Kinoabend um 20 Uhr ihre Pforten öffnet.

Wichtig ist nun: Wer mithelfen möchte, den „RUNDSCHAU-­Wunschfilm 2018“ zu finden, sollte unbedingt bis Samstag seine Stimme abgeben (siehe untenstehende Info-Box).