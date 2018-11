Kriminalität Geständnis erspart Haftstrafe

Gaildorf / Sigrid Bauer

Die drei Angeklagten Mitte 30 werden in Hand- und Fußfesseln aus der Untersuchungshaft im Haller Gefängnis vor das Amtsgericht gebracht. Da die Rumänen kein Deutsch sprechen, übersetzt ein Dolmetscher aus Heilbronn die gesamte Verhandlung.

Anfang Mai wurden die drei Männer nach einem nächtlichen Einbruch bei der Firma Bechtle und der benachbarten Busfirma Hofmann in Gaildorf auf der Flucht geschnappt. Während die vermummten Täter noch im Gebäude waren, entdeckte der Busunternehmer die Täter über Videokameras und alarmierte die Ordnungshüter. „Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber die Umgebung ab und fand sie, ich nehme an mit Hilfe einer Wärmebildkamera, in einer Streuobstwiese, wo sie festgenommen wurden“, so Dr. Bodo Mezger, neuer Direktor des Haller Amtsgerichts, gegenüber dieser Zeitung.

Fünf Wochen vorher gab es in Neuenstadt am Kocher einen ähnlichen Einbruchsdiebstahl bei einem Busunternehmen. Auch dort zeigen Videoaufzeichnungen drei maskierte Täter, die sich gewaltsam Zugang zu Büroräumen und verschlossenen Schrankfächern der Busfahrer verschaffen. Als sie versuchen einen Tresor aufzuflexen, werden sie vom letzten ankommenden Nachtbus gestört. Sie flüchten mit ihrer Beute von einigen hundert Euro Bargeld durch ein vorher geöffnetes Fenster.

Ein Gaildorfer Täter konnte über seine DNA aus Blut am Tatort in Neuenstadt überführt werden. Einer der beiden Kompagnons gestand daraufhin seine Beteiligung. Dass der dritte Täter auch derjenige war, der in Gaildorf Schmiere stand und erst später ins Gebäude nachkam, vermutete das Gericht zwar, konnte es aber nicht beweisen. Mezger legte den Dreien nahe, sich detailliert zu den Taten zu äußern. Dann sei für alle eine Bewährungsstrafe möglich.

Diese Chance nutzten sie: Der Schmieresteher von Gaildorf outete sich als Mittäter mit derselben Aufgabe in Neuenstadt, die beiden anderen bestätigten das. Der 34-jährige gebürtige Bukarester hat Abitur, einen Master in Sport und zusätzlich Psychologie studiert, wo ihm aber zum Abschluss das Staatsexamen fehlt. Er verdient in Rumänien sein Geld als Boxtrainer und wohnt bei seiner kranken Mutter, die er finanziell unterstützt. Die beiden anderen haben bisher von Gelegenheitsjobs gelebt. Auch sie sorgen für Verwandte, obwohl ihre finanzielle Lage schwierig ist.

Relativ professionell

Ihre Aussagen vor Gericht bestätigten die Fakten aus den polizeilichen Ermittlungen. Positiv vermerkte Staatsanwalt Harald Freyer zudem, dass zwei der Angeklagten von sich aus angeboten haben, als Schadenswiedergutmachung jeweils 1000 Euro zu zahlen.

Negativ wirke sich aus, so Freyer, dass es um schweren Diebstahl (weil Fenster und Türen mit Werkzeugen aufgebrochen wurden), genauer gesagt um den Verbrechenstatbestand des schweren Bandendiebstahls geht, weil sie sich für die drei Taten zusammengeschlossen haben. Erschwerend komme dazu, dass die Angeklagten relativ professionell gehandelt hätten. Arbeitsteilung, Vermummung und der Fluchtweg, den sie sich jedes Mal offen gehalten hätten, zeigten das. Erst der DNA-Beweis und die Fotos hätten zum Geständnis der Tat in Neuenstadt geführt.

Er beantragte für den Schmieresteher eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten und für die beiden anderen Täter zwei Jahre Haft mit der Möglichkeit, die Strafen jeweils drei Jahre zur Bewährung auszusetzen. Richter Bodo Mezger übernahm den Antrag unverändert, vorausgesetzt, die beiden Täter würden wie angekündigt die 1000 Euro zahlen. Auch der dritte, der finanziell am meisten durch seine Familie und seinen kranken Sohn belastet ist, solle, so weit möglich, eine solche Zahlung leisten.

Nach dem Urteil, mit dem das Trio nach fast einem halben Jahr U-Haft wieder auf freiem Fuß war, waren die Angeklagten sichtlich erleichtert. Sie wollen so bald wie möglich nach Rumänien zurückkehren. Mezger zog ein positives Fazit seines ersten Falls als Chef des Amtsgerichts: „Erfreulich ist, dass wir den Fall in Neuenstadt aufklären konnten“, sagte er unserer Zeitung.