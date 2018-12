Verkehr Gesperrte Brückenstraße dient vielen Fahrern als Schleichweg

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Der Weg zwischen Gaildorf und Kleinaltdorf ist nur für Anlieger und Radfahrer frei. Doch im Schnitt sind dort täglich mehr als 400 Autos unterwegs, berichtet die Stadtverwaltung - und will Abhilfe schaffen.

Zu schnell gefahren wird fast überall im Stadtgebiet, auch und oft dort, wo Autos eigentlich gar nichts verloren haben. Wie zum Beispiel auf Straßen, die Anliegern, Radlern und Fußgängern vorbehalten sind. Auf eine solche Strecke hatte unlängst CDU-Stadtrat Rainer Baumann die Stadtverwaltung aufmerksam gemacht: Auf der Brückenstraße zwischen Gaildorf und Kleinaltdorf, eben eine Anliegerstraße mit Zufahrtsmöglichkeit zum Hühnerhof Leidig, herrsche zeitweise Hochbetrieb, habe er erfahren und auch selber schon beobachtet.

In zehn Tagen 4079 Fahrzeuge

Bürgermeister Frank Zimmermann hatte zugesichert, der Sache auf den Grund zu gehen. Am Mittwochabend nun konnte er zu Beginn der Gemeinderatssitzung mit einer Antwort aufwarten, die aufhorchen ließ und sogar Rainer Baumann, der nach seiner Anfrage zunächst belächelt worden war, in Staunen versetzte: Es gibt, so der Tenor der städtischen Ermittlungen, tatsächlich viel Verkehr auf dem Sträßle.

Das geht aus der Zählung hervor, die in beiden Richtungen mit dem Tempomessgerät der Stadt in der Zeit vom 3. bis 13. Dezember angestellt wurde: In diesen zehn Tagen passierten insgesamt 4079 Autos die Kontrollstelle, also pro Tag mehr als 400. Lautes Raunen im Saal begleitete den überraschenden Erfahrungsbericht des Bürgermeisters.

Der hatte aber noch mehr zu erzählen: Die meisten der gezählten Fahrzeuge seien morgens zwischen 7 und 8 Uhr sowie am Nachmittag in der Zeit von 15 bis 17 Uhr unterwegs gewesen. Da­rüber hinaus hätten die meisten Fahrerinnen und Fahrer – insgesamt zwei Drittel – die dort gültige Tempo-30-Regel zum Teil „deutlich überschritten“.

Offensichtlich wählen viele Autofahrer diese Strecke, um zwischen der Kernstadt und Kleinaltdorf abzukürzen – also um sich den weiteren Weg über die Innenstadt oder über Großaltdorf zu ersparen. Dagegen will die Stadt nun vorgehen – nicht um die Autofahrer zu ärgern, sondern um die schwächeren Verkehrsteilnehmer zu schützen.

Radler und Fußgänger schützen

Zunächst plant die Stadt moderate Schritte in Form einer kleinen Informationskampagne. Und wenn das nicht fruchte, so der Bürgermeister, dann werde man auf dem Streckenabschnitt, auf dem viele Radfahrer und Fußgänger unterwegs sind, Geschwindigkeitskontrollen anstellen.

Dass alle Autofahrer, die auf der Straße unterwegs sind und über die hölzerne Dachbrücke in Kleinaltdorf brausen, Anlieger sind oder zum Eierholen gehen, hatte Rainer Baumann in seiner Anfrage bezweifelt.