Eröffnung Geschichtsstunde auf eigene Faust

Murrhardt / Elisabeth Klaper

Der neu konzipierte historische Stadtspaziergang durch die Murrhardter Innenstadt ist am Internationalen Museumstag eingeweiht worden.

Netzwerk Museen – neue Wege – neue Besucher“: Das Motto des Internationalen Museumstags 2018 passte bestens zur Einweihung des neu konzipierten historischen Stadtspaziergangs, einem Kooperationsprojekt der Stadtverwaltung und des Carl-Schweizer-Museums. Ziel sei, „das touristische Angebot auszuweiten und den Besuchern mit innovativen Ideen etwas Neues zu bieten“, betonte Bürgermeister Armin Mößner bei einer Feierstunde im Museum. Anschließend stellte er auf einem kurzen Rundgang die neue Tour vor. Besucher wollten immer häufiger etwas auf eigene Faust erleben und erfahren. Darum habe man den historischen Stadtspaziergang durch die Murrhardter Innenstadt, der am Naturparkzentrum samt Tourist-Info startet, rund eineinhalb Kilometer lang ist und etwa 90 Minuten dauert, als Themenweg umgesetzt.

Bereits vor rund zehn Jahren gab es laut Mößner erste Überlegungen seitens der Stadtverwaltung und der Familie Schweizer, den alten Rundgang zu erneuern. Diesen hatte Mitte der 80er-Jahre das damalige Stadtbauamt unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten konzipiert. Darum konnten Besucher einige Besonderheiten nicht erkennen, da diese in den Gebäuden waren. Zudem war dieser Rundgang zu weitläufig. Doch wegen der finanziell schwierigen Situation der Stadt konnte der neue Rundgang nach mehrjähriger Vorarbeit erst im vergangenen Jahr umgesetzt werden, erklärte der Bürgermeister.

Der aktualisierte, kompakte und lebendig gestaltete Stadtspaziergang soll „touristischen Bedürfnissen entsprechen, zeitlich und von der Entfernung her überschaubar sein“. Die Tafeln an mehr als 30 historischen Gebäuden beinhalten nur die wichtigsten Details. Ausführliche Informationen bieten dafür sieben große Schautafeln an zentralen Orten wie Marktplatz, Klosterhof oder Nägeleplatz mit historischen Fotos und Bildern, „die die Besucher in alte Zeiten zurückversetzen“, betonte der Rathauschef.

Die erklärenden Texte der Schautafeln steuerten Museumsleiter und Stadtführer Christian Schweizer sowie der Technische Beigeordnete i. R. Martin Pfender bei. Wer selbstständig auf Tour gehen möchte, kann zusätzlich QR-Codes scannen und Nummern per Smartphone anrufen, um Sprachinfos zu erhalten. Zudem ist im Naturparkzentrum und im Carl-Schweizer-Museum eine Broschüre zum Historischen Stadtspaziergang erhältlich, die als kleines Geschichts- und Informationsheft gestaltet ist. Darin sind aktueller und historischer Stadtplan einander gegenübergestellt. Alte Fotos oder Bilder historischer Gebäude bilden Gegenpole zu deren aktuellem Zustand.

Informative Texte

Die Broschüre beinhaltet auch einen kompakten Abriss zur Stadtgeschichte des verstorbenen Wirtschaftshistorikers Dr. Peter Steinle, zudem informative Texte zu historischen Einzelgebäuden, Gebäudegruppen, Sammlungen und Ausstellungen von Christian Schweizer. Die Projektleitung hatte Uwe Matti inne, der Leiter des Amts für Wirtschaft, Kultur und Tourismus. Die Gestaltung der Schautafeln und der Broschüre erfolgte unter Federführung von Christian Schweizer, die grafische Umsetzung durch Hardy Wielands Agentur „arcos“. Die historischen Darstellungen und Fotos stammen teils aus dem Stadtarchiv, teils aus dem Carl-Schweizer-Museum, die Tafeln und Ständer stellten Murrhardter Firmen her.

Zurzeit laufe die Umsetzung der bereits fertigen Konzeption und Route des Murrhardter Malerwegs mit Gabriele Rösch, Kuratorin der Städtischen Kunstsammlung, Uwe Matti und ihm, wofür ein Leader-Förderantrag bewilligt worden sei, berichtete Mößner. Murrhardt besitze ein Alleinstellungsmerkmal als Stadt der Maler. Darum erinnere der Malerweg an die Kunstspaziergänge von Thomas F. Naegele, Sohn von Reinhold Nägele, zu den Wirkungsstätten berühmter Murrhardter Maler – von Heinrich von Zügel bis Heiner Lucas.

Mit festlichen Klängen umrahmte ein Blechbläserensemble der Musikschule Schwäbischer Wald/Limpurger Land unter der Leitung von Georg Werner Hermann die Feierstunde in der stadt- und klostergeschichtlichen Abteilung im Untergeschoss des Museums.