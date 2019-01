Gerüchte Ottendorfer Rathaus noch nicht verkauft

Ottendorf / Klaus Rieder

Die Stadt Gaildorf befindet sich in Kontakt mit einem Interessenten für das Ottendorfer Rathaus.

In den vergangenen Wochen und Tagen machte das Gerücht die Runde, die Stadt Gaildorf hätte das Ottendorfer Rathaus an eine auswärtige Privatperson verkauft. In dem Gebäude nutzt die Stadtverwaltung nur noch einen Raum im Erdgeschoss, das Untergeschoss ist ein Treffpunkt für Vereine und die Feuerwehr. Sonst steht das teilweise baufällige Gebäude leer. Die Stadt sieht keine Nutzungsmöglichkeit für das Ottendorfer Rathaus, zudem fehlen die Mittel für eine Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes. Die Spekulationen und Gerüchte sorgten nun dafür, dass die Stadt zu einer öffentlichen Bezirksbeiratssitzung einlud – und nicht erst wie ursprünglich geplant im April oder Mai. Bürgermeister Frank Zimmermann bekräftigte in der sehr gut besuchten Sitzung, dass das Rathaus „trotz anderslautender Gerüchte“ noch nicht verkauft sei.

Platz für Vereine soll erhalten bleiben

„Das Gebäude wurde nicht ausgeschrieben“, versicherte er. Der Interessent sei an die Stadt herangetreten und jetzt dabei, die Kosten der Sanierung zu berechnen. Geplant sei die Schaffung von Wohnraum. Auch die bisherige Nutzung durch Vereine solle möglich bleiben. „Sonst schaffen wir einen mindestens gleichwertigen Ersatz.“ Zimmermann wehrte sich gegen den Vorwurf, dass schnell Tatsachen geschaffen werden sollen. „Der Bezirksbeirat wurde frühzeitig informiert“, sagte Stadtrat Frank Stettner. Dabei sei der Rahmen für einen Verkauf besprochen worden. „Die Stadt prüft jetzt“, so Stettner, „niemand wollte etwas hintenherum machen.“

„Das Gebäude ist in einem jämmerlichen Zustand. So ist es doch zu begrüßen, wenn jemand investieren will“, sagte Zimmermann. Wenn es jemanden im Ort gebe, der Inte­resse hat, der könne sich jeden Tag bei ihm melden. „Ist hier im Raum jemand, der Inte­resse an dem Gebäude hat“, fragte Zimmermann. Es meldete sich aber niemand.

Das könnte dich auch interessieren: