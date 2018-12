Ordnung Gemeinderat will Wildwuchs vermeiden

Sulzbach-Laufen / Petra Zott

In der Sulzbacher Sonnenhalde sollen Garagen und Lagergebäude gebaut werden.

Wohin mit Wohnmobil, Traktor und Co, wenn die Bauplätze im Ort immer kleiner werden? Sulzbach-Laufen plant, dafür an der Eisbachstraße Gemeinschaftsgaragen zu errichten um eine Ansammlung „verei- nigter Hüttenwerke“ im Gemeindegebiet zu vermeiden. Das Interesse ist groß.

Immer wieder wurde an die Gemeinde der Wunsch herangetragen, Abstellflächen für landwirtschaftliche Geräte und anderes bereit zu stellen, für die in Garten, Garage und Carport kein Platz ist. Nun will die Gemeinde in der Sulzbacher Sommerhalde eine Gemeinschaftsanlage errichten. Bis zu fünf Meter hoch dürfen die Gebäude sein, vorgeschrieben ist ein Pultdach. Wasser und Abwasser sowie Strom gibt es nicht. Bürgermeister Markus Bock: „Sonst haben wir da ganz schnell Schrauber und Leute da, die Samstagnachmittag ihr Brennholz sägen. So ist das nicht gedacht.“

Verkaufen oder vermieten?

Gewollt sind keine Werkstätten, sondern Lagerflächen. Ob die Gemeinde die Gebäude baut und Parzellen verkauft oder vermietet, ist noch nicht geklärt. Letzteres würde Gemeinderat Hans Moll bevorzugen, „dann können wir auch Auflagen machen und die Einhaltung kontrollieren.“

Der erste Abschnitt der Schuppenanlage mit 13 Parzellen könnte im vereinfachten Verfahren abgewickelt werden, da er sich im Geltungsbereich eines gültigen Bebauungsplans befindet und somit eine Maßnahme der Innenentwicklung darstellt. Den Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss fassten die Räte in der jüngsten Sitzung einstimmig. Voraussichtlich im Februar folgt der Satzungsbeschluss für die Bebauungsplanänderung. Für eine spätere Erweiterung durch einen zweiten Bauabschnitt wird eine reguläre Bebauungsplanänderung nötig – und die kostet Zeit.

Da etliche Gemeinderäte und auch der Schultes Interesse an einer Nutzung der Parzellen haben, wurde Gerhard Hägele als stellvertretender Bürgermeister beauftragt, das Verfahren zu leiten, wenn es um die Beratung der Verkaufs- oder Vermietungspreise, die Flächenvergabe und anderes geht.