Umwelt Gemeindeputzete mit Kind und Kegel

Brigitte Hofmann

Eine gute Sache“, findet Margit Waldenmaier-

Ziegler. Etwa 35 Männer, Frauen und Kinder warten am Samstag früh um neun Uhr unter der Eisenbahnbrücke am Waldeck auf ihren Einsatz. Sie alle wollen, dass ihr Fichtenberg wieder sauber wird. Stefanie Dietz, die Hauptamtsleiterin der Gemeinde, gibt den Startschuss.

Warm eingepackt und mit Warnwesten, Handschuhen, Eimern und Greifern ausgerüstet, machen sich die Gruppen und Grüppchen auf den Weg. Der Angelverein nimmt die Ufer der Rot ins Visier, der Heimat- und Kulturverein den Weg vom Friedhof in Richtung Mittelrot, die Feuerwehr, die Erlenhofer und alle anderen verteilen sich in alle Himmelsrichtungen. Gegen 12 Uhr stapeln sich die blauen Säcke im Container, den die Firma Scholz Recycling auf ihre Kosten entsorgen wird. An die acht Kubikmeter seien es geworden, schätzt Bauhofleiter Thomas Munz, der den Einsatz koordiniert. Mehr Flaschen als im vergangenen Jahr, dafür weniger Metall.

Als kleines Dankeschön der Gemeinde sind nach getaner Arbeit alle Einsatzkräfte zum Vespern eingeladen. Um die Mittagszeit startet dann noch eine Mittelroter Gruppe, angeführt von Heidi Kunz, in Richtung Rauhenzainbach und Gschwend.

„Es hat Spaß gemacht“, findet Lasse, als er an der Hand von Opa Manfred Greiner im Feuerwehrgebäude eintrifft. Eindrücke werden ausgetauscht. „Wenn die Leute schon was wegwerfen, dann wenigstens nicht in die Büsche hinein“, schimpft Rebecca. Es tue weh, in die Dornen zu krabbeln. Dass Hundebesitzer zwar die Beutel an den Hunde-Stationen benutzen, dann aber die vollen Säckchen ins Gelände werfen, sei eine Sauerei, ist zu hören. Die vielen Zigarettenstummel am Bahnhofsgelände sind ebenso ein Ärgernis wie die Müllberge bei den Lkw-Parkplätzen entlang der Straße nach Hausen. Hier sollte der Landkreis Abfallbehälter aufstellen, lautet eine Forderung.

Dieter Dottermann hat wenigstens eine erfreuliche Entdeckung gemacht und mit der Kamera seines Handys festgehalten: blühende Schneeglöckchen.

„Für diese Glanzleistung habt ihr euch das Essen redlich verdient“, lobt Bürgermeister Roland Miola alle, die Einsatz gezeigt haben, um den Ort schöner zu machen. Er hofft, dass diese beispielhafte Aktion dazu beiträgt, dass die Leute Gedanken machen und künftig weniger Müll einfach weggeworfen wird.