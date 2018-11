Wohnen Gemeinde Fichtenberg zieht die Notbremse

Fichtenberg / Richard Färber

Einst hatte man noch gelästert und sogar erwogen (aber nicht beschlossen), die 42 Bauplätze im Fichtenberger Baugebiet Waldeck per Radiowerbung anzupreisen. Der Schultes musste sich im Gemeinderat fragen lassen, wie viele Bauplätze jetzt eigentlich an den Bauherren gebracht worden seien. Der süffisante Unterton verriet deutlich, dass man es bereits wusste: wenige bis keiner.

„Die wären morgen weg“

Mittlerweile hat sich das gedreht. Und zwar dermaßen massiv, dass der Gemeinderat die Notbremse gezogen hat. Im Waldeck sind nur noch zehn Bauplätze übrig. Und wenn man sie frei anbieten würde, sagte Bürgermeister Roland Miola am Freitag im Gemeinderat, „wären sie morgen weg“.

Die Fichtenberger Bauplätze sind jetzt also für Einheimische reserviert oder für Menschen, deren Wurzeln in Fichtenberg liegen und die in die Gemeinde zurückkehren wollen. Am vergangenen Freitag wurde aus einleuchtenden Gründen eine Ausnahme durchgewinkt: Ein Auswärtiger darf bauen, weil er in Fichtenberg arbeitet und Neu-Fichtenberger werden will.

Letzte große Reserve

Komplizierter ist der Fall eines Fichtenberger Bauherren, der Grundstücke für Mehrfamilienhäuser reservieren möchte. Darf der dann seine Wohnungen auch an Nicht-Fichtenberger verkaufen? Man könne das über den Verkaufsvertrag regeln, sagte Miola. Der Gemeinderat nahm die Information zur Kenntnis.

Auchthalde ist jetzt die letzte große Bauplatzreserve der Gemeinde. Einheimische sehen es nicht gerne, wenn der Südhang am Fuß des Viechbergs verbaut wird. Schon als die ersten Überlegungen angestellt wurden, gab es Protest. Doch der Gemeinderat ließ sich nicht umstimmen. Die Verwaltung wird sich nun um den Erwerb der Grundstücke bemühen. Die Entscheidung, ob erschlossen wird, obliegt dann wieder dem Gemeinderat.

Auch das Waldeck kann noch erweitert werden. In Richtung Hausen könnten noch einige Bauplätze entstehen, allerdings müssen zuvor Lärmschutz- und Entwässerungsfragen geklärt werden. Der Gemeinderat entschied sich für eine Planungsvariante, die acht zusätzliche Bauplätze vorsieht.