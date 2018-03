Finanzen Geliebter Geldfresser

Gschwend / Richard Färber

Ein geliebter Geldfresser ist das Gschwender Wasserreich. Die Freizeitanlage mit Hallenbad und Sauna liefert alle Jahre wieder zuverlässig einen Abmangel in Höhe von rund 750 000 Euro. Ein Teil davon kann aus den Rücklagen ausgeglichen werden, der Rest, etwa 500 000 Euro, belastet den ohnehin nicht üppig bestückten Verwaltungshaushalt, halbiert die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt und damit auch die Mittel, die für Investitionen zur Verfügung stehen.

Der Wasserreich-Abmangel trübt damit auch den Blick auf die laufende Ortskernsanierung: Rathaussanierung oder Neubau, die Neugestaltung des Marktplatzes, die Änderung der Verkehrsführung aber auch das benötigte neue Feuerwehrmagazin werden Millionen kosten, sagt Bürgermeister Christoph Hald. Entsprechend werden sich diese Maßnahmen auch durch die nächsten Jahre und Jahrzehnte ziehen.

Das Wasserreich aufzugeben ist in Gschwend allerdings keine Option. Dafür ist der Freizeitwert der Anlage zu hoch, ihr Nutzen für örtliche Vereine wie die DLRG, ihre Anziehungskraft, die weit über die Grenzen der Gemeinde hinausreicht. An den laufenden Kosten aber kann man drehen, und deshalb hat der Gemeinderat jetzt eine Änderung der Öffnungszeiten beschlossen. Sie wird zum 1. April in Kraft treten, soll vorerst aber nur über die Sommermonate gelten.

Die Änderungen, die mit dem Personal abgestimmt sind, dürften auch für eifrige Badbesucher verkraftbar sein. Sie zielen auch nicht auf Personalabbau durch Angebotsreduzierung, sondern auf eine sinnvollere Personalplanung, die Vermeidung von Überstunden, die Freisetzung von personellen Ressourcen. Insbesondere Stephanie Zeeb vom Steueramt habe sich reingekniet, lobt Hald: „Sie hatte Ideen, auf die ich gerne selber gekommen wäre“.

Eine wahrhaft sprudelnde Überstundenquelle ergab sich etwa durch die frühe Öffnungszeit an den Donnerstagen. Weil das Bad bereits mittwochs bis 21 Uhr geöffnet habe, seien Überstunden gar nicht zu verhindern, wenn donnerstags um 7 Uhr bereits wieder Betrieb herrsche, erklärte Hald den Gemeinderäten.

Der Donnerstagvormittag also wird gestrichen. Die weiteren Änderungen sind eher marginal. Mittwochs wird das Wasserreich künftig sogar eine halbe Stunde früher aufgemacht, freitags und samstags eine Stunde früher geschlossen. Die Öffnungszeiten der Sauna verschieben sich jeweils um eine halbe Stunde: montags, dienstags und donnerstags nach vorne, an den restlichen Wochentagen wird eine halbe Stunde früher aufgemacht. Freitags und samstags wird dafür eine Stunde früher geschlossen. Und Sauna-Aufgüsse gibt’s künftig zu jeder vollen Stunde und deshalb sogar mehr als bisher.

Die Verwaltung geht davon aus, dass sich die Peronalsituation im Wasserreich nun deutlich entspannen wird. Auch erwünschte Nebeneffekte sind mitkalkuliert: Einer der vier Schwimmmeister könne nun auch Aufgaben übernehmen, die bisher die Gemeindeverwaltung hilfsweise miterledigt und dem Wasserreich in Rechnung gestellt hat, erklärt Christoph Hald auf Anfrage. Zudem könne man künftig gelassener planen: bislang seien Urlaube oder auch Überstunden gar nicht mitkalkuliert worden.

Nach den Berechnungen der Verwaltung wird sich der jährliche Abmangel des Wasserreiches nun um etwa 80 000 Euro reduzieren. Allerdings wird man sich auch weiterhin Gedanken über Einsparungen machen müssen. In zehn Jahren werden die Rücklagen aufgebraucht sein, mit denen bisher ein Teil des Abmangels ausgeglichen wurde.