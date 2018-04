Bauprojekt Gegen heftige Regengüsse wappnen

Abtsgmünd-Untergröningen / Stefanie Ossig

Seit Ende letzten Jahres wird bei der Firma Rommelag CMO in Untergröningen das Entwässerungskonzept als Teil eines langfristigen Erneuerungsprojekts umgesetzt. Dieses sieht vor, die Abwasserströme von Dachflächenwasser, Abwasser und belastetem Produktionsabwasser zu trennen. Aktuell werden im Auftrag der Gemeinde Abtsgmünd zwischen dem Werksgelände und der Untergröninger Kläranlage eine separate Druckleitung mit mehr als 500 Metern Länge sowie ein Kontroll- und Havarieschacht bei der Kläranlage installiert.

Bisher ein Mischsystem

Bisher bestand auf dem großzügigen Werksgelände der Firma Rommelag ein so genanntes Mischwassersystem, in dem das gesamte Abwasser – wie etwa Dachflächenwasser, sanitäres Abwasser und Prozessabwasser – in den am Werksgelände entlanglaufenden kommunalen Mischwasserkanal eingeleitet und zur Kläranlage Untergröningen abgeführt wird. „Bei starkem Regen kann es vorkommen, dass ein Teil des belasteten Prozessabwassers über den Regenüberlauf direkt in den Kocher gelangt“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Gemeindeverwaltung Abts­gmünd. Zudem könne es durch die bestehende Entwässerung zu Problemen und Störfällen in der Kläranlage kommen.

Für die Zukunft ausgelegt

Daher waren eine komplette Neukonzeption des Abwassers und eine Trennung der Abwasserströme notwendig geworden. Das Ingenieurbüro Strobel aus Abts­gmünd wurde mit den Planungen beauftragt und hat die gesamte Entwässerung des Untergröninger Werks überplant und für die Zukunft ausgelegt. Die Firma Georg Eichele wurde mit den Arbeiten auf dem Werksgelände 2017 beauftragt. Die Firma Rommelag CMO investiert insgesamt einen siebenstelligen Betrag in die neue interne Abwasserkonzeption.

Nach Abschluss der Arbeiten wird nicht belastetes Regenwasser von den Dachflächen der Werkshallen „gepuffert“ und direkt in den Kocher geleitet. Wasser von den Verkehrsflächen und Schmutzwasser wird in die öffentliche Kanalisation geführt. Das Produktionsabwasser wird nun separat abgeleitet, auf Belastung gemessen und gelangt direkt über ein Pumpwerk mittels der neuen Druckleitung in das öffentliche Klärwerk. Im Zuge der Entwässerung werden auch weitere Maßnahmen wie zum Beispiel die Löschwasserbevorratung für den Brandschutz mit umgesetzt.

Die Gemeinde Abtsgmünd beteiligt sich an dem Projekt und trägt die Kosten für die Pumpleitung und die Bauarbeiten an der Kläranlage in Höhe von mehr als 200 000 Euro. Die Firma Hermann Fuchs aus Ellwangen ist mit den Arbeiten beauftragt. Für die neue Abwasserdruckleitung ist eine Spülbohrung von 60 Metern unter dem Kocher notwendig, die von der Firma Lauinger Spezialtiefbau durchgeführt wird. Auf dem Gelände der Kläranlage werden außerdem ein Kontroll- und Havarieschacht gebaut, damit belastetes Prozessabwasser nicht unkontrolliert in die Kläranlage gelangt.