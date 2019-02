Umweltschutz Gegen die Plastikmüll-Flut

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Verpackungsmüll aus Kunststoff belastet die Umwelt – überall. Das ist Fakt. Und deshalb muss eine Lösung dieses globalen Problems vor allem auf lokaler Ebene angegangen werden. Dort, wo Verpackungen verschwenderisch eingesetzt und anschließend mehr oder weniger gedankenlos entsorgt werden. Also auch in Gaildorf.

Bürokratischer Hürdenlauf

Die Fraktion von SPD/Aktive Bürger im Gemeinderat hat das Thema schon seit geraumer Zeit auf ihrer Agenda und sucht nun Mitstreiter, um die unbefriedigende Situation zu verbessern. In Kontakt zu den Verbrauchermärkten Rewe und Edeka sowie zur Metzgerei Wieland stehend, versuchen die Stadträte und auch die neuen Kandidaten für die kommende Gemeinderatswahl im Mai an einer Lösung zu arbeiten. Ihr Ziel: Kunden sollten an den Wurst- und Fleischtheken mit mitgebrachten Mehrwegbehältern einkaufen können, wie SPD-Fraktionsvorsitzende Margarete John das Anliegen auf den Punkt bringt (siehe dazu unsere Info-Box).

Ansprechpartner „sehr offen“

Gesprächen mit der behördlichen Lebensmittelüberwachung und Landratsämtern in der Region, die bereits erste Erfahrungen damit haben, folgten entsprechende Schreiben an die Geschäftsführer der Märkte, die sich laut Margarete John in den Vorgesprächen dem Thema gegenüber „sehr offen“ geäußert hätten, wenngleich für sie entsprechende Maßnahmen einen Hürdenlauf darstellten.

Natürlich, so John im Schreiben an einen der Märkte, gehe Verbraucherschutz – der das Ansinnen so kompliziert macht – vor Abfallvermeidung. Aber nach Rücksprache mit dem zuständigen Wirtschaftskontrolldienst sei eine solche Lösung „zunächst einmal grundsätzlich denkbar, sie müsste von Ihnen angestoßen und dann geprüft und für die Praxis erarbeitet werden“.

Die „Unverpackt-Bewegung“, räumt Margarete John ein, sei zwar noch eine kleine Initiative, „aber wir gehen davon aus, dass dieses Bewusstsein ermöglicht und belohnt werden muss“. Und dass es außerdem auch hierzulande immer mehr Menschen gebe, die sich gerne ökologischer verhalten würden.

„Ohne hohe Mehrkosten“

Dazu bedürfe es aber Strukturen, „die uns vor Ort und ohne hohe Mehrkosten ein solches Einkaufen ermöglichen“. Abfallvermeidung, so die Kommunalpolitikerin, sei „keine ideologische Spinnerei, sondern ein absolutes Muss für unser aller Zukunft“.

Im Vorgriff auf die Antworten der Märkte äußert sich Margarete John gegenüber unserer Zeitung optimistisch. Vor allem rechnet sie es ihren Gesprächspartnern hoch an, dass sie das Thema Müllvermeidung angehen möchten. Dies, obwohl das für sie vor allem mit Mehraufwand verbunden sei.